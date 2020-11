Na sněhu, nebo na blátě? Odborníci naznačili, jaké nás čekají Vánoce!

Za měsíc jsou Vánoce. Meteorologové přiblížili, jak to s nejkrásnějšími svátky v roce letos vypadá. Ty pravé ladovské Vánoce Česko zažilo naposledy v roce 2010. Ačkoli numerické modely až k 24. prosinci zatím nedohlédnou, podle předběžných odhadů se Češi závějí sněhu nedočkají.

Ačkoli budou teploty stále častěji klesat k nule, prosinec bude podle odhadů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně nadprůměrný. Pokud přece jen dojde na srážky, lze očekávat spíše déšť, případně déšť se sněhem. Pravé vánoční chumelenice se zatím jako pravděpodobné nejeví.

Zejména noční teploty mohou kolem Vánoc klesnout až k -7 °C, během dne k -4 °C. Obdobnou předpověď zveřejnil také portál AccuWeather, který předpovídá sněžení zejména před svátky a těsně po nich. Na Štědrý den odhaduje teploty v rozmezí -1 až +2°C.

"Očekává se, že v Evropě budou na většině kontinentu teploty vyšší než průměrné. To však neznamená, že nebudou studené fronty a chladnější dny. Znamená to jen, že studené fronty a průniky chladnějšího vzduchu budou na kontinentu méně časté. Výjimkou je západní Evropa, kde lze očekávat chladnější severoatlantickou vzduchovou masu," informuje meteorologický portál Severe Weather.

Mapa ukazuje, jaké teploty budou v Evropě panovat během prosince. Oproti předešlým rokům bude teplo:

Podle Dagmar Honsové z Meteopressu mohou numerické modely počasí s relativní jistotou předpovědět do 10. prosince, Vánoce tak mohou ještě překvapit. S odborníky z ČHMÚ se však shoduje v tom, že prosinec se zatím jeví teplotně nad průměrem. Zejména v nížinách se tak lidé zřejmě sněhové pokrývky nedočkají.

"Sezónní modely vidí prosinec ve střední Evropě teplotně nadprůměrný, a to o 2 až 3 °C v porovnání s dlouhodobým normálem, který je -0,9 °C. Statisticky jsou bílé Vánoce v nížinách jednou za osm let, ale to je zatím ještě hodně daleko," vyjádřila se Honsová pro TN.cz.

S trochou nadsázky lze říct, že o tom, jaké letos Vánoce budou, může ve středu rozhodnout svatá Kateřina. Pranostika totiž praví, že je-li Kateřina na ledě, pak Vánoce budou na blátě. Podle předpovědi portálu Meteocentrum by právě na svátek všech Katek měly teploty klesnout až k -4 °C.

Poslední zasněžené Vánoce Česko zažilo v letech 2001 a 2010, kdy místy leželo i více než půl metru sněhu. V posledních letech teploty přes zimní svátky spíše stoupají a drží se nad bodem mrazu. Poslední Vánoce, které se teplotně blížily spíše jaru či podzimu, Češi zažili v roce 2016.