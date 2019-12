Na "Staromáku" se rozdávala rybí polévka. Lidé se o ni zuřivě rvali

Zástup se u stánků s jídlem začal tvořit ještě dřív, než se vůbec začalo podávat a někteří si s sebou vzali na polévku či kubu i krabičky a hodlali si porci odnést domů. Nejhlasitějšími strávníky byli senioři, kteří k rychlejšímu výdeji vánočních dobrot vybízeli pokřikováním.

Boj vypukl o místo ve frontě i o to, kdo má vůbec právo se na "státní útraty" najíst. "Dala bych to trošku stranou, aby tam přeci jenom víc šli lidi, kteří to potřebují, než lidi, kteří se mají dobře," řekla paní Hana. Další z účastnic klání o polévku si postěžovala, že ačkoli spořádaně stála ve frontě, dostala ránu.

Rozlévání rybí polévky je tradiční vánoční akcí určenou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky a turisty. V těch nabízené menu valnou důvěru nebudilo a někteří z nich se odvážili ochutnat jen houskové "krutony".

Stejná nabídka je na Staroměstském náměstí plánovaná i na Štědrý den a to od 11:00 do 13:00. Na Václavském náměstí bude o Vánocích rozdávat polévku i starosta první městské části Pavel Čižinský. Starostka Prahy 10 Renata Chmelová bude hostit polévkou návštěvníky Čechova náměstí. Od 11:30 si mohou lidé zajít na polévku, cukroví a bohoslužbu i na Veronské náměstí v Horních Měcholupech.