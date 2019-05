Na trhu se objevila nebezpečná hračka, může hrozit poleptání

Česká obchodní inspekce (ČOI) pravidelně kontroluje nabídku a prodej výrobků, které mohou zejména pro malé děti představovat nebezpečí. Tentokrát kontrola odhalila nevyhovující plastovou elektrickou hračku, která představuje nebezpečí pro uživatele i životní prostředí.

Jedná se o elektrické piano na baterie, kde po smáčknutí příslušných tlačítek vydává hračka zvuky zvířat, případně hraje jednoduché melodie. Hračka je napájena třemi tužkovými 1,5 V bateriemi typu AA. Hračka je v barevné krabici s obrázkem výrobku, na dodatečně nalepené etiketě je uvedeno, že je hračka nevhodná pro děti do tří let, jelikož hrozí vdechnutí nebo polknutí menších dílků.

Laboratoř provedla analýzu, která ukázala, že čtyři pájené spoje obsahují mnohem větší množství olova a kadmia, než povoluje směrnice 2011/65/EU – RoHS. To představuje podle ČOI závažné riziko pro životní prostředí.

"Hračka je rovněž atraktivní spíše pro děti do tří let věku. Svým charakterem a provedením odpovídá požadavkům kladeným na výrobky určené pro rozvoj kognitivních funkcí a praktických znalostí těchto dětí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem by měla odpovídat požadavkům jiného článku příslušné normy (článku 14.7 normy ČSN EN 62115). V tom je uvedeno, že baterie hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen," vysvětlil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Samotný kryt pouzdra je postaven tak, aby se dalo víčko od baterií zajistit šroubem, u všech kontrolovaných výrobků ale šroubek chyběl. Děti tak mohou kryt velmi snadno otevřít, dostat baterie ven je pak otázkou chvilky.

"V tomto případě hrozí riziko, že pokud malé děti baterie z pouzdra vyjmou a budou je vkládat do úst, mohou nevhodnou manipulací narušit jejich povrchovou vrstvu, čímž může dojít k poleptání kůže malých dětí," doplnil Fröhlich.

ČOI již na základě těchto nedostatků nařídila okamžitě stažení výrobku z tuzemského trhu a zakázala další distribuci.

Piano na baterie "Animal World"

Identifikační údaje:

Název výrobku: Animal World

Číslo modelu PS 668-1, Item No: 4954178

EAN: 8713149541786

Výrobce: OUR STAR TRADE CO.,LTD, NORTH TASHAN RD., CHENGH DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG

Distributor: V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany

Dovozce: Neznámý

Původ výrobku: Čína