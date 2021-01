Útok na reportéra u vleku v Čenkovicích: Tady jsou nesestříhané záběry

I přes zákaz spustili ve skiareálu v Čenkovicích na Orlickoústecku v sobotu lyžařský vlek. Kolem jel štáb TV Nova, který se chtěl jít zeptat provozovatele, jak je možné, že přes vládní opatření jezdí. Otázku se ale nepodařilo ani položit. Reportéra s kameramanem totiž začala obsluha vleku okamžitě fyzicky napadat.

VLEKAŘ VYČÍTAL REPORTÉROVI KŘIVDU Z MINULÉHO NATÁČENÍ. NA REPORTÁŽ, O KTERÉ MLUVIL, SE PODÍVEJTE ZDE.

Členové štábů televize Nova, ať se jedná o reportéry, techniky nebo kameramany, rozhodně nikdy nikoho fyzicky nenapadají. Jejich úkolem je informovat o tom, co se děje. A spuštění lyžařského vleku v době zákazu kvůli pandemii koronaviru je věc, která je rozhodně zaznamenáníhodná. Reportér tak na místě pouze vykonával svou práci a za to byl fyzicky napaden lidmi, kteří porušovali platná nařízení.

Redakce TV Nova se proto rozhodla zveřejnit nesestříhané záběry z napadení pod lyžařským vlekem v Čenkovicích. TV Nova odsuzuje jakékoliv násilí, v souvislosti s incidentem nepodala žádná trestní oznámení.

Případem se i přesto začala zabývat policie. "My jsme zaznamenali v reportáži, že tam mělo dojít ke konfliktu mezi štábem a provozovatelem vleku a z toho důvodu budeme celou tu událost prověřovat z úřední povinnosti. V tuto chvíli nejsem schopná k tomu říct nic víc, musíme vyslechnout všechny zúčastněné strany a svědky a podle toho se ta věc potom bude dál vyvíjet. Řešíme provozovatele vleku za neuposlechnutí nařízení, a to budeme oznamovat do správního řízení," uvedla k případu mluvčí policie Markéta Janovská.