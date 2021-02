"Naprosto totalitní názor!" Ředitelé kritizují Plagu za povinné testování

Vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ohledně povinného testování žáků narazilo na tvrdou kritiku. To, že by vzdělávání mělo být podmíněno tím, že dítě podstoupí test na covid, se nelíbí řadě politiků a proti jsou také ředitelé škol. Žáci mají podle jejich vyjádření pro TN.cz právo na vzdělání, a to s testováním i bez něj.

"Bavíme se o tom, že pokud děti odmítnou být testovány, tak nedává smysl, aby byly zařazeny do kolektivu prezenční výuky, a budou se muset učit doma. Neznamená to ale, že jim bude poskytována distanční výuka," tímto výrokem si proti sobě ministr Plaga nepoštval jen opoziční politiky, ale také některé ředitele škol.

Mnohým se nezamlouvá, že by právo na vzdělání dítěte mělo být podmíněno testem na covid, když existuje řada možností, jak bezpečně učit i bez něj. Proti Plagově plánu se ostře ohradila například ředitelka pražské ZŠ Mendelova Martina Thumsová.

"Je to naprosto totalitní názor. Příkazový, totalitní, nesouhlasím s ním. Dítě má právo chodit do školy. Už tato situace vytváří ztracenou generaci. Je to strašidelné, jsou to nápady, které nesouvisí s demokratickou kulturou, ale oni (vláda) jsou tlačeni, jsou u zdi a jdou do těchto metod," vyjádřila se Thumsová.

Řešením "testovací problematiky" by podle ní byly například konzultace, jaké probíhají i nyní. "Děti chodí individuálně a my jim poskytujeme konzultace. Denně tu máme několik desítek dětí, které chodí za svými učiteli, samozřejmě za dodržení všech hygienických podmínek," popsala ředitelka.

Další možností je například přenášení výuky online. Nejednalo by se o klasickou distanční výuku, ale žák by mohl z domova sledovat hodinu a vzdělávat se tak spolu s ostatními. Podle Thumsové je takovou výuku škola schopná plně zařídit a někteří ředitelé s tímto návrhem už v minulosti přišli. "Dejte nám možnost, my si s tím poradíme," vyzývá ministra Plagu.

Nepřítomnost ve škole je dle ředitelů problém zejména pro mladší ročníky. Zatímco žáci například devátých tříd už pobyt ve škole tolik nepotřebují, pro druháky a třeťáky je podle odborníků stěžejní.

Ředitel ZŠ Brno Vlastimil Černý se samotným testováním souhlasí. "Myslím si, že je rozumné, aby se nechávali otestovat. Bylo by ale vhodné, aby to testování probíhalo doma, protože si myslím, že v možnostech školy to úplně není," vyjádřil se pro TN.cz s tím, že si ale nedokáže představit, že by test na covid byl podmínkou přístupu do školy.

"To je z mého pohledu těžce diskriminující," shrnul Černý. Proti povinným testům je i ředitel Základní a mateřské školy v Praze 5 Dalibor Neckář. Dle jeho slov kolem tématu vyvstává příliš mnoho otázek. Jasné není například to, zda by testovaní byli pouze žáci devátých tříd, kteří se do škol budou vracet, nebo i děti, které do školy už chodí – například do přípravných tříd nebo žáci prvních a druhých tříd.

"Zákaz" distanční výuky by podle něj bylo možné obejít individuální domluvou s rodiči a například konzultacemi. "Diskutovalo se nad tím, jestli je tohle vůbec právně možné, že bychom těm dětem řekli, že sem nemůžou, že jim to vzdělání neposkytneme. Myslím si, že by se to dalo vyřešit individuální domluvou s učiteli, vedením školy. Teď se jede v učebnách v Teamsech, Google Classroom, s tím se dá hezky pracovat i na dálku," míní Neckář.

Ředitelé speciálních škol by dle jejich vyjádření pro TN.cz uvítali bližší informace o tom, zda pro ně budou i dál platit výjimky. Aktuálně pro ně sice neplatí povinnost distanční výuky a nošení roušek, děti se ale mohou nakazit stejně jako kdokoli jiný. Představa, že by děti ze speciálních škol podstupovaly samotestování, případně je testovali ve škole, je podle ředitelů takřka zcestná.

"Například dítě se středně těžkým mentálním postižením se těžko nechá tou štětičkou šťourat v nose od učitele, možná ani doma by se nenechalo. Ty bariéry těch dětí jsou opravdu významné. My jsme vždycky až na chvostu jakéhokoli zájmu a zatím se o nás v souvislosti s testy nemluvilo, těžko soudit, jako to nakonec bude," přiblížila ředitelka speciální ZŠ a MŠ na Praze 9 Pavlína Čuřínová.