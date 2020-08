Narodí se dítě moc brzy? Metoda to odhalí, lékaři pak dokáží porod oddálit

Lékaři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze umí jako jediní v České republice předpovědět, které nastávající mamince hrozí předčasný porod. Díky unikátnímu screeningu převzatému z Velké Británie tak mají pomoci donosit o polovinu více dětí, které by se jinak narodily předčasně. Těch bylo u nás jen za loňský rok přes 8 tisíc.

Chvíle, které měly být pro paní Ulvrovou jedny z nejkrásnějších v životě, v 19. týdnu těhotenství vystřídala muka. "Z ničeho nic jsem začala krvácet, že to nešlo zastavit," popsala okamžiky hrůzy.

Paní Ulvrová byla jedna z prvních, kterou lékaři vyšetřili novou metodou, která má umět něco, co oni sami nesvedou – předpovědět předčasný porod.

"Se potvrdilo, že to těhotenství nebude úspěšně dokončeno, takže jsme jí mohli poskytnout veškerou péči," vysvětlila staniční sestra Iva Schafferová.

A o tom to je. Předčasnému porodu lékaři ani unikátní metoda zabránit neumí, dokážou ale díky ní včas zasáhnout, porod oddálit a miminko zachránit.

Zatím vyšetření podstoupilo jen několik pacientek. A to pouze ty, které už do ordinace přišly s vážnými příznaky jako je krvácení nebo bolesti. "Nyní jsme už schopni vyšetřit ženy dřív, aniž by měly obtíže. Od této chvíle můžou přijet z celé České republiky," říká lékař Patrik Šimják.

Ze 110 tisíc narozených dětí ročně bývá zhruba sedm procent předčasných porodů. Pilotní projekt počítá s vyšetřením zhruba tisícovky žen.

Celé vyšetření trvá pouhých 45 minut a nastávající maminka za něj nezaplatí ani korunu. A dozví se, jaké je riziko předčasného porodu.

"Když to dopadne špatně jako u mě, tak mě okamžitě hospitalizovali a mám donošené dítě až do 37. týdne," popsala jedna z maminek. Pokud se metoda osvědčí, je cílem zavést ji v nemocnicích po celé republice.