NATO je ve stavu mozkové smrti, tvrdí Macron. Merkelová nesouhlasí

Podle Macrona prochází NATO stavem mozkové smrti - stala se z ní nefunkční organizace, což je chybou především Spojených států. Ty v NATO fungovaly jako garant bezpečnosti ostatních členských zemí - to už ale Macrona neplatí. Informovala o tom BBC s odkazem na rozhovor francouzského prezidenta pro týdeník The Economist.

Zpochybnil dokonce hlavní účel NATO, kterým je kolektivní obrana. Evropa už se nadále nemůže spoléhat na to, že je Spojené státy budou bránit. Podle něj by měla vzít svou bezpečnost do vlastních rukou.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že s francouzským prezidentem nesouhlasí. "Pan Macron použil drastická slova. Můj pohled na spolupráci v NATO je odlišný," řekla. Uznala, že organizace má určité problémy, ale nepovažuje za nutné dělat ukvapené závěry. "NATO zůstává základním stavebním kamenem naší bezpečnosti," dodala.

I Velká Británie, která je dalším silným hráčem v rámci Evropy, není naladěna na Macronovu vlnu a zdůrazňuje význam NATO pro evropskou obranu. Spojené státy s fungováním Severoatlantické organizace také nejsou spokojené, ale z jiného důvodu než Macron. Americký prezident Donald Trump už několikrát obvinil ostatní členské státy z toho, že se nepodílejí dostatečně na vojenských výdajích a až příliš se spoléhají na Spojené státy.