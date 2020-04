(Ne)bezpečná turistika na dálku? Živý průvodce na dálkové ovládání

Už je to několik týdnů, co lidé po celém světě přestali kvůli koronaviru cestovat. Faerské ostrovy teď přišly s unikátní novinkou. Zážitek z cestování si můžete užít bezpečně z pohodlí domova. Vytvořili nový nástroj pro vzdálenou turistiku, kde lidé mohou podnikat virtuální prohlídky ostrovů. To by ještě nebylo nic tak neobvyklého, kdyby si s pomocí speciální aplikace neřídili také svého průvodce na dálku. Jak je to možné?