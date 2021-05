Děsivý manévr v lese! Řidič obřího kolosu minul cyklistu o vlásek. VIDEO

S těžko pochopitelným jednáním řidiče se setkal pan Daniel, když jel po cestě uprostřed lesa nedaleko slovenského Lozorna. Na velmi úzké komunikaci kolem něj těsně projel ve vysoké rychlosti kamion, výmol vedle cesty vyhodil kolo prázdného návěsu do vzduchu. Podle Daniela to v daném místě není nic neobvyklého.

Rivalita mezi cyklisty a řidiči je dobře známá, Daniel ze Slovenska se ale setkal s velmi nebezpečným jednáním řidiče, který jel po cestě uprostřed lesa. Šílený manévr se odehrál v úterý před polednem poblíž slovenské obce Lozorno.

Na záběrech je vidět, že Daniel jede ve chvíli předjíždění u kraje vozovky, aby ho projíždějící řidiči mohli bezpečně minout. Těsně kolem něj se ale prosmýkne ohromný kolos s nenaloženým návěsem. Ten při nebezpečném manévru navíc nadskočí a ještě více se přiblíží.

Podle Daniela to není poprvé, co na stejné cestě potkal rychle jedoucího řidiče. Někteří diskutující mají jasno. "Sebrat papíry a hned," komentuje pan Juraj. Po cestě, kde se případ stal, chodí i rodiče s dětmi. "Kdyby někomu ublížil, už takový frajer nebude," dodává další.

Objevil se i názor, že nemají cyklisté na cestě co dělat. "To je lesní cesta, pro mě přístup na traily, ale kdybychom se dokázali respektovat, nic takového by se nedělo, jenže tam je to rutina," reagoval Daniel.