Nechte si poradit od těch, které už to dokázaly

Patří mezi nejvlivnější ženy Česka. Řídí finance pojišťovny UNIQA a zasedá v jejím představenstvu. Nečekejte ale žádnou „sucharku“. K Lucii Urválkové patří úsměv, energie a šarm. Je to žena, od které se můžete hodně naučit. Je to žena, která sice má plný diář, ale je to i žena, která se o své zkušenosti ráda dělí s ostatními. Také proto ji letos opět můžete potkat na konferenci Equal Pay Day. Můžete společně s Lucií usednout k jednomu stolu. Jedna z nejvlivnějších žen v Česku se na hodinu stane vaší mentorkou.

O: Lucie, vy sama jste dosáhla významné pozice, takže byste teď mohla odpočívat na vavřínech úspěchu. Proč opakovaně na konferenci EPD vystupujete a mentorujete? Proč považujete téma odpovědnosti vůči ženám za důležité?

Lucie: Žena je stvoření od přírody pečující a emotivnější. Také proto je, myslím, vnímavější vůči rozdílům a velmi silně cítí, že vývoj společnosti musí být udržitelný. Nejde jen o tuto, ale i o další generace. Díky své citlivosti má silnější potřebu pomáhat těm, kteří jsou nějak znevýhodnění a pomoc potřebují. Ženy milují příběhy, jsou „příběhové“ a silný příběh je dokáže v dobrém slova smyslu nakopnout k činům. Equal Pay Day, to jsou dva dny plné příběhů a jejich sdílení. Takže i podnětů k akci.

O: Jak vychází vaše firma vstříc ženám, aby mohly kombinovat dvě hodně náročná prostředí: práce a rodina?

Lucie: Ženská kariéra začíná drhnout, když přijdou děti. To je moment, kdy je opravdu třeba pomoci. My máme asi 60 kolegyň na rodičovské dovolené. Chceme, aby s námi držely kontakt a snažíme se, aby cítily skutečnou podporu v té naprosto jedinečné životní fázi, kdy je nezbytné být dětem nablízku co nejvíce. Umožňujeme využívat pružné úvazky, částečné úvazky, pracovat z domova.

O: Podpora mladých maminek je nepochybně důležitá, ale je to i mezigenerační téma? Co ženy, kterým děti už odrostly, ale mají zase jiné starosti?

Lucie: My jsme v minulosti založili v UNIQA líheň talentů „UNIQA pod 30“. A z řad zralých žen vyšel návrh, abychom udělali i „UNIQA nad 50“. Tato skupina má také specifické potřeby tréninku, rozvoje, a přitom díky zkušenostem a nebojme se to říci, nashromážděné životní moudrosti, je pro firmu nesmírně prospěšná. Ale pozor, toto téma se netýká jen žen, ale i mužů. Tady nejde odpovědnost genderově, ale opravdu mezigeneračně.

O: UNIQA nepůsobí jen v Česku, je to nadnárodní společnost. Jakou výhodu tento globální rozměr může ženám přinést?

Lucie: V koncernu máme výměnný program UNIQA Go Ahead. Ten umožňuje mezistátní výměnu expertů nebo mladých motivovaných lidí, aby strávili několik měsíců až let pracovně v UNIQA v jiné zemi. Jsme přesvědčeni, že čím více žen se takových výměn zúčastní, tím více budou zaměstnavatelé zohledňovat i potřeby slaďování pracovního a rodinného života. Protože ženy se přirozeně více zajímají o možnost skloubení takové jedinečné příležitosti se životem svých blízkých.

O: Co je, podle vás, jako mentorky EPD důležité proto, aby byla žena úspěšná a zároveň spokojená?

Lucie: 1. Pokud něco chci, musím si za tím jít. 2. Nebojím se najít si vzory mezi úspěšnými ženami a ptát se jich, jak to dokázaly. 3. Já sama podpořím další dámy, mám-li příležitost. 4. Smím udělat chybu, ale nemohu ji opakovat. 5. Oslavím úspěch, umím pochválit i sebe sama. 6. Jsem si vědoma, že nejsem a nebudu dokonalá, ale vždycky se budu snažit o co nejlepší výsledek.

UNIQA spojuje své jméno s Equal Pay Day už počtvrté, protože je to jedinečná událost pro ženy, kterým nejsou lhostejné pracovní a společenské otázky a chtějí do stávajícího uspořádání promluvit. Pokud to není jedno ani vám, přijďte si poslechnout desítky zajímavých řečníků i rady od více než šedesátky mentorek.