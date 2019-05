Kuchař testoval brambory: Které stojí za to a které jsou jako bláto?

Do tuzemských marketů se sice pomalu dostávají české rané brambory, nejvíce ale stále seženete ty pozdní. Kvůli loňskému suchu a neúrodě už v podstatě neseženete pozdní brambory z Česka. V nakoupených vzorcích se tak objevují ty z Německa, Francie a Velké Británie. Podle odborníka je však jedno, odkud jsou, záleží totiž spíš na půdě, hnojivu nebo míře slunečního záření.



Zakoupili jsme vždy pozdní konzumní brambory, varný typ B, ve dvoukilovém sáčku. Přesto se ale od sebe jednotlivé brambory v mnohém lišily - ať už to byl tvar, barva nebo povrch slupky. Podle profesionálů na vizuální stránce ale tolik nezáleží. "Z vnějšku člověk kvalitu nepozná, to bychom to museli nakrojit," uvedl kuchař Petr Šťastný.

Měkčí brambory jsou podle něj lepší na kaši či pyré. "Nevadí ani naklíčená brambora, ale tu bychom měli co nejdříve očistit, aby neklíčila dál," dodal s tím, že hlavní je, aby brambora nebyla červivá.



Po oloupání a rozkrojení je proto mnohem jasnější, jestli bude hlíza chutná či nikoliv. Obecně platí, že čím sytější je její žlutá barva, tím lepší by měla být. Neměla by mít ani příliš takzvaných "bubáků" nebo namodralých či černých skvrn. "Když se z toho dělá nějaký teplý pokrm, tak to musíme předem vykrájet, v kaši by se jinak tvořily tmavé hrudky," řekl Šťastný.



V senzorickém i chuťovém testu jednoznačně zvítězily německé brambory ze supermarketu BILLA, které měly nejsytější barvu a nejhezčí povrch. Chuťově byly ze všech testovaných vzorků nejvýraznější. "Tuto bramboru bych určitě použil, ta vypadá krásně," uvedl kuchař. Tento vzorek byl ale ze všech testovaných nejdražší.



Naopak zcela propadly britské brambory z Lidlu, které měly mdlou barvu a plno skvrn na povrchu po oloupání. Uvařené dopadly ještě hůř. "Ta konzistence je taková měkká. Tohle kdybychom dali lidem na talíř, tak by si mohli myslet, že je to rozvařené. Asi bych je vůbec nepoužíval," okomentoval kuchař. Brambory jsme přitom vařili za stejných podmínek - tedy zhruba 15 minut a průběžně jsme kontrolovali, zda ještě nejsou syrové nebo naopak rozvařené.



Příliš dobře si nevedly ani hlízy z Albertu, i když ty se redakci před oloupáním zdály nejhezčí a nejlépe se s nimi také manipulovalo. Jejich barva i chuť ale byly mdlé. Okolo průměru se pak pohybují brambory z Penny Marketu a Globusu, respektive Kauflandu. Přitom druhé zmíněné si velice dobře vedly v testu chuti a dokonce se vyrovnaly vítězovi testu.



Brambory jsme při testu nejprve oloupali a schválně vhodili do neosolené vody, abychom poznali jejich skutečnou chuť. Jaký je ale ideální recept na ty nejlepší brambory? "Nejdřív bych tu bramboru se slupkou hodil do vroucí, osolené vody a až pak ji vytáhnul a oloupal," doporučuje kuchař Petr Šťastný recept z jeho domovského Krkonošska.