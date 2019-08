Čtvrtina Evropanů nemá na týdenní dovolenou, takto dopadli Češi

Až 28 % Evropanů si nemůže v létě dovolit týdenní dovolenou. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat. Nejhůře je na tom Rumunsko, Chorvatsko nebo Řecko. V České republice si týdenní dovolenou neužije 20,7 % lidí.

Většina lidí se těší na to, až v létě vyrazí na dovolenou. Často jezdí na týdenní nebo i vícedenní pobyty. Jenže ani týden dovolené si nemůže dovolit v Evropské unii celkem 28 % lidí ve věku od 16 let. Vyplývá to z dat za rok 2018, které zveřejnil Evropský statistický úřad.

V loňském roce na tom bylo nejhůře Rumunsko. Až 58,9 procent lidí si nemohlo dovolit týden dovolené. Za ním se umístilo Chorvatsko s 51,3 % a na třetím místě Řecko a Kypr s 51 %. Česká republika je na tom o trochu lépe. Týden volna si nemohlo vzít 20,7 % lidí.

Nejlépe se mají lidé ve Švédsku, kde si dovolenou nemohlo užít jen 9,7 % občanů. Na předposledním místě skončilo Lucembursko s 10,9 % a před ním Dánsko s 12,8 %.

Za posledních pět let se situace razantně zlepšila v Bulharsku, kde počet lidí, kteří si nemohli týdenní dovolenou dovolit, klesl o 35,8 %. Podobně na tom je i Polsko. Tam se počet snížil o 26 procent. Jedinou zemí, kde došlo ke zvýšení o dvě procenta za posledních pět let, bylo Řecko.

Počet lidí, kteří si nemohou vzít ročně týden dovolené (v procentech):