Nemusí NIKDY pracovat! Testy DNA potvrdily, že je syn šlechtice

Jordn Adlard Rogers (31) byl muž, který se bál každého dalšího účtu, než se mu život obrátil vzhůru nohama. Testy DNA nyní potvrdily, že je syn aristokrata. Po jeho smrti mu spadlo do klína pohádkové dědictví. Mladík nyní vlastní honosné sídlo i obří pozemek.

Žil obyčejný život a testy DNA mu obrátily život naruby. V jedenatřiceti letech zjistil, že je synem aristokrata Charlese Rogerse, který nedávno zemřel. Jordanovi Adlardovi Rogersovi tak spadl do klína obří pozemek i s honosným sídlem Penrose v Cornwallu.



Příběh je to ale o dost zamotanější. Jordan tušil, že je Charles jeho otec zhruba od jeho osmi let, ale neměl to jak dokázat. V pozdějším věku ho nesčetněkrát kontaktoval s prosbou o provedení testů DNA, ale Rogers měl jiné priority.



Jeho syn mu poslal nespočet dopisů, ale vždy byly bez odpovědi. Na poslední se však odezvy dočkal. Odpověděl mu Charlesův advokát Philip Care a sdělil mu, že movitý aristokrat je po smrti. Předávkoval se léky a byl nalezen mrtvý ve svém autě. Se závislostí se potýkal léta. Byl vyžilý, hubený s místo přepychu dával přednost sedačce v automobilu.







Přes počáteční obstrukce se mladíkovi podařilo dokončit testy DNA, které potvrdily, že vlastník honosného sídla byl skutečně jeho otec.



"Lidé říkají, že mám štěstí, ale já bych to chtěl vrátit zpět, aby Charles věděl, že jsem jeho syn," uvedl Jordan pro deník Mirror.



"Už nemusím pracovat, takže chci zřídit charitu a pomoci komunitám Porthlevenu a Helstonu. Byl jsem v situaci, že jsem se bál každého dalšího účtu a chtěl jsem začít jiný život. Teď jsem tady, abych pomohl lidem. Nikdy ale nezapomenu, odkud pocházím," dodal.



Jordan navíc k pohádkovému dědictví obdrží jednou týdně rentu 300 – 1000 liber. Jordan se tak jistě bude o pozemek o velikosti 1 536 akrů svědomitě starat.