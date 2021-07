Vyšla autobiografie Karla Gotta. Zlatý slavík by oslavil 82. narozeniny

Zpěvák Karel Gott by ve středu oslavil 82. narozeniny. Právě při této příležitosti vyšla jeho oficiální autobiografie. Přestože kniha měla být vydána už na podzim roku 2020, tedy rok po úmrtí Zlatého slavíka, termín se nakonec posunul.



"Vypustit do světa Karlovu autobiografii s jeho inspirativním příběhem o naplněné životní cestě je, myslím si, to nejmenší, co mohu pro Karla a jeho příznivce udělat. Nedokážu popsat svůj vděk všem lidem, kteří ho milovali, obdivovali a byli mu v těžkých chvílích, byť i jen na dálku, oporou. On jejich lásku cítil a vnímal,“ řekla Gottova manželka Ivana.



Přibližně na 700 stránkách Gott popisuje svůj život a hovoří o dcerách, rodinném zázemí, rodičích, kamarádech nebo svých zálibách. Fanoušci najdou v knize také řadu fotografií. Zpěvákova manželka už dříve prozradila, že název knihy vybral sám Zlatý slavík, stejně jako titulní fotografii.

Autobiografii dopsal Gott ještě za svého života. "Pracoval na knize do posledních chvil, a to i v době, kdy mu nebylo nejlépe. Měl vysoké teploty a špatně se mu dýchalo,“ přiblížila Ivana.



Gottová však fanouškům i svému manželovi do nebe nadělila ještě jeden dárek. "Ráda bych vám odhalila jedno překvapení. Věřím, že Karel by z něj měl obrovskou radost a doufám, že ji budete mít i vy. Osm Karlových přátel a kolegů přečte vybrané úryvky z jeho knihy,“ oznámila Ivana přibližně před týdnem na facebooku. Celé video budou moci příznivci a fanoušci Karla Gotta shlédnout 14. července od 10 hodin na YouTube.



Karel Gott zemřel 1. října 2019, kdy podlehl akutní leukémii. Jeho odkaz však díky úsilí manželky Ivany žije stále dál.

Nepoužité záběry z Gottova dokumentu využila Ivana v novém klipu: