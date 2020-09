Nepřeplácejte za pojištění auta. Díky nové službě se vyhnete i dlouhým hovorům

Na českém trhu s pojištěním se neustále objevují nové služby. Nejnověji je možné uzavřít pojistku na auto, aniž byste to museli řešit po telefonu.

Znají to úplně všichni. Chcete si sjednat povinné ručení nebo havarijní pojištění a předem víte, že to bude dlouhý a nepříjemný proces. Dlouhé hovory, ve kterých nejdříve musíte říct všechny své údaje, pak všemožné údaje o autě, a nakonec vybírat z široké a mnohdy nesrozumitelné nabídky autopojištění. Poté si budete vyměňovat několik mailů, kde budete nabídku finalizovat. To vše zabere hodiny a hodiny času.

Tenhle složitý proces obtěžuje snad všechny. Jsou si toho vědomé i firmy, které se na trhu pojištění pohybují. Jedna z nich teď přišla s originálním řešením. Díky němu můžete uzavřít smlouvu, aniž byste museli absolvovat nějaký telefonický hovor, celý proces od nabídky do sjednání lze vyřešit jednoduše online, za několik minut v mobilu nebo z počítače. Služba navíc porovnává produkty více pojišťoven, takže Vám nabídne několik pro vás výhodných variant pojištění, mezi kterými si můžete vybrat.

"Jsem pracovně dost vytížený. Nemám čas chodit do pojišťovny. Ono v této době se ani nikomu nikam nechce chodit. Bylo to opravdu jednoduché. Nikdo mě ani nezdržoval od práce dlouhými hovory. Teď mám kvalitní autopojištění za dobrou cenu,“ říká pan Ondřej, který si nedávno koupil auto a novou službu vyzkoušel.



Stačí do prohlížeče zadat webové stránky této nové služby a vyplnit SPZ auta. Většina informací o vozidle se poté vyplní sama. Když si vyberete pojistku, která vám vyhovuje nejvíc, v krátké době dostanete do mailu konkrétní návrh smlouvy. Ten stačí potvrdit a je hotovo.





"Nově sjednanou smlouvu od jakékoliv pojišťovny vám navíc uložíme do vašeho online účtu. Nemusíte ji tedy už nikdy hledat v nepřehledných šanonech. Také Vám garantujeme, že se k Vaší smlouvě každý rok vrátíme a automaticky zkontrolujeme, jestli neplatíte zbytečně moc peněz a jste správně pojištěni,“ říká Martin Ždímal, produktový ředitel služby RIXO.cz.

Jak služba funguje v praxi, se podívejte ve videu pod titulkem článku.