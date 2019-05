Nepustili vás do letadla bez platební karty? Právo na to nemají!

Chystáte se do zahraničí a aerolinky vám napsali, že vás do letadla pustí až poté, co předložíte platební kartu? Splnit to nemusíte. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady je to nezákonné. Společnosti se tím sice snaží zjistit, zda vaše karta nebyla ukradena, ale právo na to zkrátka nemají. S požadavkem se můžete setkat především u aerolinek Qatar Airways, Iberia nebo TAP Portugal.