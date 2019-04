Nevěra v Ulici provalena? Bude pořádné zemětřesení, tvrdí Dastlík!

V seriálu Ulice bude především u Maléřových pořádně rušno. Martin podlehl svým citům k Šárce a začal s ní podvádět manželku Veroniku, která zatím nic netuší. Na jeho nevěru však přišla Marcela, kterou to velmi zasáhlo, jelikož je Šárka její kamarádka. Duben bude podle představitele Martina, Tomáše Dastlíka, rozhodující a diváci se mají na co těšit.

Ve čtvrtečním díle oblíbeného seriálu Ulice přišla Marcela na nevěru Martina, když ho sledovala až přímo k Šárce. Z počátku si však myslela, že právě Martina podvádí jeho manželka Veronika s Lukášem Binarem. Marcela jí své podezření také řekla a byla na ni hodně naštvaná. Podle ní se Veronika přetvařovala a hrála si na šťastnou rodinku.

Marcela však zjistila, že Veroniku osočila neprávem a byla ze všeho ještě více zdrcená. Když se s ní v pátečním díle sešla, nedokázala se jí podívat ani do očí a už vůbec Veronice nemohla říct, že ji Martin podvádí. Raději odpovídala jednoslovně a v hádankách. Diváci uvidí v dalších dílech Ulice setkání Marcely s její kamarádkou Šárkou a dojde i na ostrá slova.

O nevěře promluvil také Tomáš Dastlík, který je představitelem Martina. Divákům slíbil, že se mohou těšit právě na duben. "Počkejte si na dubnové uliční zemětřesení," napsal herec v chatu na Nova.cz. V něm také prozradil, zda se mu líbí více Šárka nebo Veronika a jak bude jeho nevěra pokračovat.

"Martin bude víc a víc zamilovaný do Šárky. Ocitne se doslova mezi dvěma mlýnskými kameny…Zblázněný Martin začne kvůli Šárce riskovat, nedá na rady "zkušeného" Jardy a víc a víc se do toho všeho začne zamotávat. To přece nemůže dobře dopadnout," dodal Dastlík.

V soukromém životě však není herec své postavě podobný. Sice má se svou manželkou rodinu, ale rozhodně je jí věrný. Roli otce si také užívá a je velmi šťastný. Dokonce byl i u porodu, a to 22. prosince v roce 2017, kdy se páru narodil chlapeček Ondra.

Premiérové díly seriálu Ulice si nenechte ujít každý všední den v 18:25 na Nově. Poslední epizodu najdete na NovaPlus, všechny díly pak na VOYO.

Podívejte se na exkluzivní ukázku, ve které si Marcela bude vyřizovat účty se Šárkou: