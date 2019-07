Nezaměstnanost našla dno. Brzy začne stoupat, varují odborníci!

Podíl nezaměstnaných i v červnu mírně poklesl, po zaokrouhlení ale setrval na hodnotě 2,6 %. Celkový počet uchazečů o práci se snížil, už jich je méně než 200 tisíc. Ačkoliv nízká nezaměstnanost trhá rekordy, odborníci již nyní varují, že trh práce dosáhl svých limitů.

Poprvé od prosince 2016 klesl počet volných pracovních míst. "Význam této skutečnosti nesníží ani to, že volných míst připadajících na jednoho nezaměstnaného lehce přibylo," sdělil hlavní ekonom společnosti UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Dalším signálem je to, že podíl nezaměstnaných, kteří pobírají podporu, se zvýšil na 34,7 %. "To interpretujeme jako známku, že v posledních měsících přibylo propouštění," vysvětlil Sobíšek. Podle něj také váznou odchody nezaměstnaných do pracovního procesu, což je známkou nesouladu nabídky a poptávky trhu práce.

I přes negativní signály a pomyslné dno to nemusí nutně znamenat, že by nezaměstnanost začala raketově stoupat. "Další výraznější pokles už čekat nelze, maximálně o jednu či dvě desetinky procentního bodu, a to ještě letos. Avšak v příštím roce už míra nezaměstnanosti mírně poroste," odhaduje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

"V červenci se podíl nezaměstnaných zvýší na odhadovaných 2,7 % s tím, jak se začnou do pracovního procesu hlásit čerství absolventi škol. Během podzimu předpokládáme u podílu nezaměstnaných stagnaci a na konci roku možná uvidíme zvýšení na 3 %," doplnil Sobíšek.

S tím, že už nezaměstnanost dál výrazně klesat nebude, souhlasí i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák: "Ve druhé polovině letošního roku již žádný výraznější pokles nezaměstnanosti očekávat nelze a v souhrnu za celý letošní rok se podíl nezaměstnaných bude nacházet na úrovni 2,8 %."