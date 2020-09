Nová policejní služebna v Karlových Varech nebude, nejsou na ni peníze

Ministerstvo pro místní rozvoj odmítlo dotovat výstavbu služebny Městské policie v Karlových Varech. Magistrát se snažil vyjednat s Ministerstvem pro místní rozvoj dotaci, která by zaručila, že operační středisko i služebna pro městské strážníky budou pod jednou střechou. Ministerstvo by však poskytlo peníze pouze na operační středisko strážníků. Služebnu by si muselo město zafinancovat samo. Potřebných 100 milionů korun ale Karlovy Vary nemají. Město tedy musí pro služebnu městské policie najít jiné prostory nebo postavit úplně novou budovu.