Nové tváře ve Snídani! Moderovat bude herec s youtuberkou!

Nová dvojice se v ranní šou TV Nova představí už velmi brzy - hned v pondělí příští týden. Oba se na svoji společnou premiéru velmi těší a doufají, že zvládnou ranní vstávání.

"Když tato nabídka přišla, tak jsme si ji samozřejmě museli promyslet, ale přišlo nám to jako skvělá výzva a něco nového. Rozhodně jsme velmi natěšení, až tedy na to vstávání, ale to určitě zvládneme,“ prozradila Nikola Čechová. Jako výzvu bere brzké vstávání i Milan Peroutka.

"S novou moderátorskou dvojicí jsme velmi spokojeni. Po dobu několika týdnů pilně trénovali a mají za sebou velké množství kamerových zkoušek. Na základě toho můžu říct, že diváci se mají na co těšit. Zároveň očekáváme, že Nikola s Milanem přilákají ke Snídani s Novou nové, mladé diváky,“ říká ředitel sekce zpravodajství a publicistiky Kamil Houska.

Milan Proutka se narodil 24. března 1990. je synem spisovatelky Ivany Peroutkové a bývalého bubeníka skupiny Olympic Milana Peroutky staršího.

Hraje už od útlého dětství. Diváci TV Nova si ho mohou pamatovat z Ordinace v růžové zahradě 2 nebo z hudební šou Tvoje tvář má známý hlas, kde se přestrojil například za Amy Winehouse nebo Erica Claptona.

Nikola Čechová se narodila 6. prosince 1989. Vystudovala střední pedagogickou školu a Univerzitu Jana Amose Komenského. Je jednou z nejznámějších českých youtuberek, moderátorkou a blogerkou.