Numerologie na týden: Úterý vládne odvaha, ve čtvrtek buďte razantnější

27.1.2020

V pondělí si už po ránu vše dokonale zorganizujte a snažte se to neměnit a nenarušovat nezvanými návštěvami. Nepasujte se do role tahouna celého pracoviště, rodiny nebo jiného společenského seskupení. Tím že sobě i ostatním nastavíte plán – kdo, co, kdy, kolik a jak, pak se vaše nervy zklidní a vy budete spokojeni se skvěle odvedenou prací a celkovým výsledkem. V opačném případě vypuknou hádky kvůli nedokonalosti, časovému tlaku, kritice, vzteku a jiných pocitů.

28.1.2020

Úterní dopoledne dodává silnou vůli, odvahu k činu a víru ve šťastný průběh i konec tomu, co vám doposud nešlo, nebo nebyla příhodná doba. Dělejte vše, co vás učiní svobodnějšími, vyrovnanějšími a spokojenějšími. Zvídavost a nedočkavost vás budou popohánět vpřed. Ve vztazích se však chovejte klidněji, slova z vás totiž budou střílet rychleji než úvahy a zbytečně byste někomu ublížili či ho urazili.

29.1.2020

Středa je náladová, každou minutou vás něco nebo někdo bude vytáčet. Vaše soustředění bude narušováno a v chaosu se ocitne i váš původní harmonogram. Mnoho lidí bude vyhledávat konflikt, vždy se najde někdo, kdo bude chtít vyhrát, mít pravdu apod. Nenechávejte se ničím rozhodit a zvažujte postup, jaký je pro vás v danou chvíli nejpříznivější. Pozorujte chování ostatních, dokonale dnes rozpoznáte upřímnost a opravdovost od vypočítavé a falešné hry.

30.1.2020

Čtvrtek je velmi podnikavý, průbojný a ambiciózní. Se vším se vypořádáte velmi rychle a s patřičnou razantností se pustíte do řešení konfliktů nebo odkládaných problémů. Na povrch se dere potřeba obdivu, zájmu nebo uznání od okolí. Proto neotálejte a prezentujte se na správném místě a správným lidem. Závěr dne nabízí dary, buď něco vyhrajete, získáte, najdete svého prince či princeznu anebo otěhotníte. Nebojte se větších výdajů, máte-li svůj záměr detailně promyšlený.

31.1.2020

Pátek je velice vytrvalý v pracovních i osobních záležitostech. V partnerství i v ostatních vztazích mohou nastat zvláštní zmatky, které rozdmýchají emoce. Celý den se budou odehrávat zvláštní události, při kterých se vždy sejde taková skupinka lidí, která má mezi sebou něco společného. Nechtějte dojít k logickému pochopení proč to tak je hned teď, to se dostaví později a nečekaně. Ideální den na čištění prostoru i sebe, proto podpořte pocení a nebraňte se pláči.

1.2.2020

V sobotu buďte činorodí, kreativní a veselí a touto energií nadchněte také ostatní. I když se objeví stresující informace, nepříjemná práce anebo nenadálá situace, dokážete si s tím co nejrychleji poradit. Pokud vás něco dlouhodobě drtí, pak i toto vytáhněte na světlo. Snažte se mít všechny povinnosti co nejdříve za sebou, abyste od večera mohli dělat to, co vás baví. Vlastní způsob života i vztahy zkuste oživit tím, že vypustíte rutinu, rituály a stereotypní myšlení.

2.2.2020

V neděli dejte průchod své romantické duši a naplňte srdce, mysl i žaludek vším, co vás nabíjí, máte rádi a chutná vám. Příliš nepřemýšlejte a nerozebírejte své smutky a nezdary, ale spíše vzpomínejte na veselé historky i lidi a svou budoucnost pak uvidíte v mnohem zářivějších barvách. Nepřehánějte to s nápomocí, abyste tímto přístupem dotyčného buď nepřidusili anebo mu odebrali jeho odpovědnost. Ve volných chvílích si jemně masírujte nebo hlaďte břicho.