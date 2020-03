NUMEROLOGIE na týden: V úterý naslouchejte nitru, v pátek přátelům

16.3.2020

V pondělí se dostáváme do většího napětí a chaosu, než tomu bylo doposud. Celý březen se nese v tomto duchu, aby se mělo v dubnu co uklidňovat, opravovat a vystavěly se nové pilíře. Můžeme ho rozdělit do několika etap, kdy od 7.3. nabrala energie silnější obrátky, dneškem se toto dále zintenzivňuje a 25.3. dochází k vyvrcholení. Neznamená však, že se někde v koutku máme strachy třást před všemi bubáky. Využijte čas k vlastnímu úklidu, přehodnocení, přeorganizování. Dělejte to, kde za sebou uvidíte praktický a viditelný výsledek, což vás pohladí na duši a vaše mysl pak nepřipustí žádné masírování zvenčí.

17.3.2020

Úterý nabádá k mezigeneračnímu sbližování a uvědomění si běhu času, životních okamžiků a niterních pocitů. Poslouchejte pozorně, protože některé tradice, rodinné hodnoty či rodové trampoty vás můžou inspirovat nebo osvětlit vaše vlastní točení se kruhu. Odpoledne je mentálně nadmíru silné a vše, o čem budete přemýšlet, co vyřknete i to co si z hloubi duše už dlouho přejete, se může jednoho dne naplnit.





18.3.2020



Středa přináší další závaží, můžete se cítit dosti vyčerpaně, ať tím že sami něco řešíte anebo vnější události nastaví jiný režim a omezení. Neuduste se ve vlastní šťávě, naopak otevřete všechna okna, vyvětrejte a pusťte k sobě i do svých domovů sluneční světlo. Vaše oči budou pak opět schopné vidět barevněji. Tyto zážitky vás dovedou k hodnotám, které jste přehlíželi, podcenili nebo opustili. Neseďte jen u počítače nebo televize, odlehčete hlavě, náladu i energii vám pozvedne práce, zaměstnejte ruce své i všech okolo.

19.3.2020



Ve čtvrtek vás může osvítit myšlenka, ke které byste bez aktuálních otřesů jinak nedošli. Toto tvůrčí vnuknutí vám dodá sílu, naději, jasnější pohled a potřebu co nejrychleji ji začít uskutečňovat. Úžasně silný a aktivní den, který je škoda nechat jen tak protéci životem. Zapojte se do činností, ať těch vlastních nebo veřejných a probuďte i ty, kterým se nechce nebo se utápí. Všichni se pak večer budou cítit velmi spokojeně, protože se rozpohybovali, a navíc svou energii věnovali dobré věci.

20.3.2020

V pátek má největší cenu přátelství a sounáležitost. Nebojte se požádat o výpomoc, ale také si všimněte, jestli náhodou někdo z okolí neuvítá vaši podporu. Někdy pomůže si jen tak promluvit, nejen že se zvedne nálada, ale i pocit, že člověk někam patří a není sám. Vznětlivost, žárlivost či závist dnes zlehka vystřídá jemnost, klid, pochopení a spolupráce. S tímto rozpoložením si uvědomíte, že zmůžete daleko víc, než jste si mysleli. Takže buďte na sebe pyšní.

21.3.2020

Sobota přináší další události, které nás přimějí k rychlému myšlení a rozhodování vzhledem k aktuálnímu dění, ať doma či venku. Vše půjde velmi dobře. Dejme šanci mladým lidem, kteří se dokážou bleskurychle zorientovat v situaci a přijít s geniálním až nadčasovým nápadem, kde uplatní své vlastní kvality a schopnosti. I když se to nejspíše nebude některým starším nebo lidem angažovaných v nějaké oblasti líbit, tyto mladé nadšence to neodradí. Proto je podpořte, případně doplňte zralou úvahou a životní zkušeností.

22.3.2020

Na neděli je důležité se dobře vyspat. Po těch několika náročných dnech už někteří pocítí na vlastní kůži nedostatek spánku, ať vyčerpaností, nevrlostí nebo nesoustředěností. S kvalitním odpočinkem jste schopni rozložit si den na jednotlivé činnosti tak, aby bylo vše maximálně pokryto, vyřešeno a splněno, a přitom jste uspokojili i své vlastní fyzické potřeby, jako je jídlo a pití, ale i čas na vylučování. Někdy se i zastavte, rozjímejte, meditujte a přemýšlejte o životě. Máte-li čtyřnohé zvířátko, pomazlete se s ním, dnešek je obohacuje maximální dávkou léčivé energie.