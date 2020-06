O víkendu bude až 30 °C, vysoké teploty ale doprovodí silné bouřky!

V následujících dnech k nám bude proudit teplý a také vlhký vzduch. Už o víkendu by mohly teploty vystoupat k tropické třicítce, vysoké teploty budou ale doprovázet déšť a bouřky. Ty by mohly být i velmi silné. Na začátku příštího týdne pak pocítíme pořádný teplotní propad.

"Ve čtvrtek a v pátek se bude nad naším územím udržovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. V dalších dnech k nám bude po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou proudit teplý a vlhký vzduch od jihozápadu až západu," popisuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ve čtvrtek by mělo být převážně oblačno, zpočátku se ojediněle mohou objevovat přeháňky či déšť, odpoledne a večer se mohou místy objevovat i bouřky. Největší srážková činnost se očekává v jihozápadní části našeho území. Teploty přes den vystoupají k 22 až 26 °C, při trvalejších srážkách bude jen kolem 20 °C.

V pátek bude podle meteorologů zpočátku polojasno, postupně se ale začne zatahovat, na většině našeho území se budou objevovat přeháňky, místy se mohou objevit i bouřky. ČHMÚ upozorňuje, že by mohly být bouřky ojediněle velmi silné s přívalovými srážkami a kroupami. Nejhorší situace by měla být na severovýchodě našeho území. Teploty přes den vystoupají k 20 až 24 °C, v případě delšího vyjasnění by mohlo být až 26 °C.

V sobotu ráno by mělo být skoro jasno až polojasno, přeháňky by se na západě měly objevovat při zvětšené oblačnosti jen ojediněle. Na východě bude místy pršet. Opět se začne během dne zatahovat, místy se mohou objevovat bouřky či přeháňky. K večeru by měl déšť ustávat a mělo by se začít vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat kolem 23 až 27 °C, ojediněle může být až 29 °C.

V neděli podle ČHMÚ nejvyšší denní teploty vystoupají k 26 až 30 °C. Zpočátku by mělo být skoro jasno až polojasno, postupně se začne zatahovat. Místy se bude objevovat déšť, vyskytnout se mohou ojediněle i velmi silné bouřky.

"V neděli bude postupovat ze západní do střední Evropy studená fronta, za ní se do střední Evropy rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu a postupně tlaková výše od západu. Po její zadní straně k nám koncem období začne postupně proudit teplejší vzduch od jihozápadu," doplňuje ČHMÚ. Už v pondělí tak můžeme očekávat výrazné ochlazení.