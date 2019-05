Obří změny na facebooku! Takhle bude nově vypadat! ANKETA

Zuckerberg změny představil na úvod vývojářské konference F8, kde ukázal i nový vzhled facebooku v mobilní aplikaci a v internetových prohlížečích. Změnu označil za největší za posledních pět let. Změny mají přinést design jednodušší, přímější a snazší na prohlížení.

"Ani není modrý," žertoval Zuckerberg. "Budoucnost je v soukromí," pokračoval Zuckerberg. Společnost se podle něj přesouvá z "digitálního náměstí" k "digitálnímu obýváku".

Změny už jsou patrné v mobilní aplikaci, na počítače přijdou v následujících týdnech či měsících. Krom toho Facebook přichází s novým logem – zakulaceným a se světlejším odstínem modré.

Nový vzhled více upřednostňuje uživatelské skupiny. Ty dostanou samostatnou záložku. Uživatelům se budou zobrazovat také doporučené skupiny a skupiny, v nichž jsou jejich přátelé. Interakce mezi skupinami a zbytkem facebooku, třeba prodejní stránkou Marketplace, bude prohloubena. Facebook bude také možné přepnout do tmavého módu.

