Obrovský hák rozbil sklo autobusu. Málem zasáhl mladý pár

Výkřiky, střepy, krev, ale hlavně nepopsatelný šok. To zažili cestující, kteří ve středu odpoledne jeli v autobuse kolem stavby na silnici na pražském Smíchově. "Najednou vidím, že vylítla skoba. Všichni začali řvát, všichni z toho byli asi hodně vyplašený. Najednou se rozlítlo okno," popsal Martin.

Z nákladního vozu, který opravoval část tramvajových kolejí, se uvolnil zhruba stokilogramový hák a vylítl do jednoho z oken autobusu, kde seděl mladý pár. "Byl to chaos, nikdo vlastně nevěděl, co má dělat. Naštěstí ten kluk byl hodně duchapřítomný," řekl Šimon, cestující z autobusu.

"Asi když by mě to trefilo do hlavy - tak takový kus, tak - no byl bych mrtvý," popsal Martin. Zatímco si mladík z bot vysypával střepy a dívka otírala zakrvácené nohy, řidič autobusu se podle svědků pouze zeptal, jestli jsou všichni v pořádku.

Podle dispečera vznikla na autobuse škoda v hodnotě 20 000 korun. Záchranku ani policii nikdo nevolal. Dělníci se cestujícím přišli omluvit. "Stavaři byli paradoxně dost v klidu. Na to, že to byla jejich chyba," popsal svědek.

"Bylo to přesně na tom místě, kde normálně stojí kočárky, takže stát tam kočárek, tak možná došlo k tragédii," popsala Zuzana. Stavební firma o případu informovala dopravní podnik hlavního města. Cestující se od ní ale omluvy nedočkali.

"Při práci na kolejišti v Nádražní ulici na pražském Smíchově došlo k incidentu, při němž nebyl nikdo zraněn. V tuto chvíli probíhá standardní šetření s Dopravním podnikem Hl.m. Prahy. Incidentem se intenzivně zabýváme, do uzavření šetření není možné poskytnout bližší informace," popsala Tereza Milota Mitošinková, mluvčí SKANSKA.

Autobusem jezdí stovky lidí. Bylo velké štěstí, že se nehoda obešla bez vážnějších následků.