"Odstupte, nikdo vám už neuvěří", vzkazují politici Prymulovi

Je to neuvěřitelná drzost a plivnutí do tváře všem lidem, kteří dodržují pravidla. I taková slova zaznívají z úst opozičních politiků poté, co se v deníku Blesk objevily fotografie ministra zdravotnictví Prymuly, jak vychází kolem půlnoci bez roušky z restaurace v centru Prahy. Prymula by měl rezignovat i podle ministra vnitra Hamáčka.