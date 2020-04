Opatření se mění, na školáky se zase zapomnělo. Co si počít jako rodiče?

Otevřely se hranice a dříve, než se očekávala, i řada obchodů. Nutná omezení se uvolňují rychleji, než se čekalo, bohužel se ale netýkají uzavřených škol. Zoufalí rodiče stále netuší, jak to bude například s přijímacími zkouškami na střední školy, nebo kdy se děti vrátí do lavic.

Soudní rozhodnutí o neplatnosti některých omezení, kterým vláda musí čelit od čtvrtka, urychlilo rozvolňování některých opatření. Mnohem dříve se tak dostaneme do většiny obchodů a zřejmě i na dovolenou do zahraničí. Pořád ale platí přísné hygienické normy, jako udržování odstupu, nošení roušek a dezinfekce.

Tato povinnost bohužel nenahrává rodičům školáků, školy zůstanou pravděpodobně nadále uzavřené, a to zřejmě až do konce tohoto školního roku. Náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula v pátek potvrdil, že tato opatření by měla platit až do konce června.

Nynější rozvolňování má podle něj sloužit spíše oživení ekonomiky, nařízení o dodržování hygienických minim se nezmění. Roušky podle jeho názoru neodložíme ani v létě, rozhodně ne všude. Povinnost zřejmě bude nadále platit například v MHD, obchodech, úřadech a jiných budovách, rozvolnění by mohlo souviset s pobytem venku.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou uzavřené již od 11. března, děti a studenti jsou odkázané na domácí úkoly a samostudium, případně on-line výuku. Rozvolňování je jen velmi pozvolné. Od 20. dubna se uvolnily podmínky pro vysoké školy, kde jsou nyní povolené individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia maximálně v pětičlenných skupinkách.

Od pondělí 27. dubna se povoluje osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi, studenti smí do knihoven, na konzultace, zkoušky a závěrečné zkoušky, ale vždy maximálně za přítomnosti 5 osob.

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, od 11. května by se ve školách mohla konat individuální přípravy studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ na maturitní zkoušky a absolutoria. Realizaci těchto zkoušek vláda povolí nejdříve od 1. června.

Stejně tak by se od 11. května na jazykových školách mohli studenti připravit na státní jazykové zkoušky, individuálně by mohla probíhat výuka na základních uměleckých školách. Prezenční výuka se obnoví pouze ve školách při dětských domovech a diagnostických ústavech.

Základní školy se, opět s podmínkou, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, otevřou až 25. května. Ovšem výhradně pro žáky prvního stupně. Třídy by se ale měly zmenšit na skupiny patnácti dětí, děti by měly sedět po jednom v lavici, složení skupinek by se nemělo měnit, ministerstvo zdravotnictví doporučuje i nadále nosit roušky, nechává to ale na rozhodnutí vyučujících. Povinné ale budou roušky ve společných prostorách školy.

Zřejmě zůstane na rodičích, zda malé školáky do škol pustí.