Opilá matka policii slíbila, že udělá dítěti jídlo. Místo toho šla zase pít!

Neuvěřitelný případ řeší liberečtí policisté. Na mol opilá matka s teprve devítiměsíčním chlapečkem v kočárku děsila kolemjdoucí i řidiče, když několikrát zavrávorala přímo do silnice. Žena měla problémy se orientovat a špatně artikulovala. Policistům pak nadýchala, měřící přístroj ukázal přes tři promile. Když nechala na chvíli dítě policistům s tím, že připraví jídlo, šla raději znovu pít. Při odjezdu sociální pracovnice tvrdě spala a netušila, co se kolem ní děje.

Běžnou hlídku dopravních policistů u zámku v Zákupech přerušili motoristé, kteří policisty upozornili na opilou ženu, která vrávorá a nebezpečně vstupuje do silnice i s kočárkem, ve kterém měla teprve devítiměsíčního chlapečka.

Krátce na to už ji policisté uviděli na horizontu, jak vrávorá ze strany na stranu. Provedli u ní proto test na alkohol, žena nadýchala 3,03 promile.

"Žena těžce artikulovala a měla problémy s orientací v terénu. Na dotaz, kde bydlí, po dlouhém přemýšlení jmenovala svou vesnici, ale rukama ukazovala na opačný směr oproti skutečnosti," popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Žena se strážníkům přiznala, že i s dítětem tři hodiny seděla v restauraci. Pro dítě přitom neměla jídlo ani pití, chlapeček nebyl v třicetistupňovém horku ani chráněn proti přímému slunci.

"Dopravní policisté na místo okamžitě přivolali své kolegy z mimoňského obvodního oddělení a ti matku s dítětem doprovodili do místa jejich bydliště. Tam ji vyzvali k tomu, aby mu připravila sunar. Žena chlapce nechala v kočárku venku policistům a slíbila, že se brzy vrátí s jídlem. Když delší dobu nepřicházela, zkontrolovali ji a zjistili, že v bytě konzumuje další alkohol a sunar pro chlapce připravovat ještě ani nezačala," doplnila Baláková.

Přivolaná sociální pracovnice rozhodla o okamžitém odebrání dítěte, které bylo převezeno do českolipské nemocnice. Ani otec nebyl schopen se o dítě postarat, protože i on byl pod vlivem alkoholu. Když sociální pracovnice s dítětem odjížděla, matka tvrdě spala a neměla sebemenší tušení, co se děje.

"Pro dítě bylo velkým štěstím, že se tato žena projevila jako nezodpovědná matka na veřejnosti a před očima policistů, kteří tak mohli včas zasáhnout ve prospěch chlapečka," uzavřela Baláková.