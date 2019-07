Psi z Černobylu přežili jadernou katastrofu, lidé je pak chtěli vybít

Majitelé museli po havárii černobylské elektrárny opustit svá zvířata. Do oblasti se pak vrátili myslivci je vystřílet. Někteří ale utekli a jejich potomci žijí v oblasti dodnes. Vláda najala nového lovce, který je ale už odmítá zabíjet. Podle odborníka jsou to zdraví a velice inteligentní zvířata.

Místní obyvatelé museli 36 hodin po výbuchu opustit zamořenou oblast. Mohli si vzít pouze nejdůležitější věci. Z oblasti v okruhu 30 km od elektrárny přesídlily úřady celkem 120 tisíc lidí. Všichni, kteří měli nějaké zvíře, ho museli opustit.

Majitelé si tak prožili velmi smutné chvíle. Někteří psi se s nimi odmítli rozloučit a běželi za evakuačními autobusy. Zvířata pak museli zastřelit vojáci a myslivci kvůli strachu z kontaminace. "Když jsme přišli poprvé, psi pobíhali kolem domů, hlídali je a čekali, kdy se vrátí lidé. Byli rádi, že nás viděli. Stříleli jsme je v domech, ve stodolách a dvorech. Nebylo to příjemné. Nedokázali pochopit, proč je zabíjíme," vzpomíná Viktor Verzhikovskij.

Některým psům a kočkám se podařilo jisté smrti uniknout. Jejich potomci se v zakázané oblasti nacházejí dodnes a není jich málo. Asi tisíc toulavých psů tam žije po boku tisíců dělníků, kteří mají na starost údržbu jaderné elektrárny.

Přežití v okolí Černobylu je však pro tato zvířata velmi těžké. Každý rok je trápí krutá ukrajinská zima, v srsti si nesou stopy radiace, která zkracuje jejich život. Problémem je také nedostatek potravy. Pouze malá část z nich se dožije více než šesti let věku.

Většina psů, kteří v současnosti v oblasti žijí, má čtyři až pět let. Neohrožuje je jen nedostatek potravy, ale také stovky vlků, před kterými z lesů utíkají do zastavěných oblastí. Do oblasti tak najali dalšího lovce, který má zvířata zabíjet. Ten však odmítá v popravě psů pokračovat.

Toulaví psi jsou většinou odkázáni na pomoc neziskových organizací, bez kterých by jen těžko přežili. Nejvíce jim pomáhají lidé z organizace Clean Futures Fund (CFF). Dobrovolníci poskytují zvířatům potřebnou péči a také snižují riziko přenášení různých nemocí na pracovníky a turisty.

Po více než 30 letech od tragické události se místním psům blýská na lepší časy. Budova, která kdysi byla dekontaminační stanicí, slouží podle BBC jako veterinární stanice pro místní psy. Zvířata se naučila zdržovat u kontrolních stanovišť, kde je vojáci krmí masem. Zbytky jídla jim také házejí i turisté z kavárny Cafe Desjatka, která se přímo nachází v Černobylu.

Lidé před příchodem do zóny často očekávají, že místní zvířata budou mít vlivem radiace různé deformace. Psi však vypadají zcela normálně, i když někteří mají mít v srsti stopy radiace. Odborník na radiaci Lucas Hixson tvrdí, že jde o zdravá zvířata. Jednoho psa si dokonce adoptoval a vzal domů do Spojených států. "Jsou to nejzdravější a nejinteligentnější psi, s jakými jsem se setkal," tvrdí Hixson.

Nadace CCF už před třemi lety odstartovala projekt, jehož cílem je adopce psů z okolí Černobylu. Zaměřují se na zvířata do věku 12 měsíců, které mají mnohem lepší schopnost adaptovat se na život v domácnosti. Organizace chce přesvědčit ukrajinskou vládu, že adopce těchto zvířat není nebezpečná. Ostatní psi chtějí postupně sterilizovat a poskytnout jim veterinární péči.