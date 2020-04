Otevřené hranice jsou Čechům téměř na nic. Takhle teď funguje cestování

Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření v souvislosti s blížícím se koncem nouzového stavu, je téma dovolených opět na scéně. To, že v Česku došlo k uvolnění bezpečnostních opatření totiž bohužel neznamená, že by se ke stejnému kroku odhodlaly i ostatní země. Češi tedy z Česka mohou, sousední země je však nemusí přijmout. Cestování mimo republiku je tak spíše jen teoretické.

Cestování za dovolenou není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ani na aktuálním pořadu dne. Fakt, že cestující z Česka se prakticky do žádné země nedostanou, vláda zatím neřeší. Uvolnění totiž platí zejména pro obchodní cesty. Na dotaz Českého rozhlasu, zda vláda řeší, jak zajistit stejnou možnost cestování i pro běžné občany, premiér odpověděl: "Neřešíme, ani nechceme."

Přestože opatření omezující vycestování z Česka už neplatí, ministerstvo zahraničních věcí nadále doporučuje cestovat jen v případě naléhavých a nezbytných záležitostí. To, že v Česku došlo k uvolnění zákazu vycestování, totiž rozhodně neznamená, že je tomu tak i v ostatních zemích. Vzhledem k hrozícím komplikacím v dopravě je tak nezbytné si předem ověřit, jaká je situace v zemi, kam se chystáme vyrazit.

Cestování například na Slovensko v tuto chvíli prakticky není možné. Podle informací ze slovenského konzulátu v ČR každý cizinec, který překročí hranice Slovenské republiky, poputuje povinně do 14denní karantény. Výlet k našim jihovýchodním sousedům tak není aktuálně dobrou volbou. Podle mluvčího konzulátu však slovenská strana všechny chystané kroky s Českem hodlá zkonzultovat. Není tedy vyloučeno, že příští týden bude situace jiná.

"V praxi je to tak, že Slovensko a Polsko má zcela uzavřené hranice, kromě výjimek pro určité skupiny pendlerů. Z naší země tak problém není, ale cestující nepřijímá ta země, kam by lidé případně chtěli vycestovat. Co se týká Rakouska, tam pořád platí povinnost mít negativní test, který stojí v řádu několik stovek či tisíc. V Německu pro změnu platí pro cizince, tedy případně i pro české občany, po vstupu do země 14denní karanténa a po návratu do Česka je ten postup obdobný, tedy buď karanténa, nebo negativní test," uvedla pro TN.CZ mluvčí ministerstva zahraničních věcí (MZV) Zuzana Štíchová.

"Otázky na Bulharsko či Chorvatsko jsou v tuto předčasné, protože mezinárodní letecká doprava není zatím obnovená. Doporučujeme tak cestovat pouze v nejnutnějších případech, aby se lidé nedostávali do problémů s dopravou a nebylo pro ně třeba vysílat repatriační autobusy nebo letadla," dodává Štíchová.

Uvolnění v rámci Česka podle ní není tak úplně k ničemu, může přispět k dřívějšímu povolení vycestování pro všechny pendlery a usnadnit další kroky v rámci přeshraničního pohybu. Doporučuje však dobře zvážit, zda lidem vycestování v tuto dobu stojí za to, aby si platili koronavirové testy, případně strávili 14 dní v německé karanténě. Radovat se zatím nemohou ani lidé, kteří mají například na červen naplánovanou dovolenou. To, zda na ni budou moci vyrazit, je totiž prý zatím hudbou budoucnosti.

Abyste se po návratu do Česka vyhnuli 14denní karanténě, je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nezbytné mít čerstvý test na Covid-19. Ten musí být samozřejmě negativní a nesmí být starší než čtyři dny. To platí jak pro cizince, kteří míří do Česka, tak pro pendlery. Pendlerům navíc končí povinnost cestovat za prací ve 14denních cyklech. Pokud se budou pravidelně prokazovat negativními testy na koronavirus, mohou za prací vyrážet každý den.

Od půlnoci 27. dubna 2020 mají dle informací ministerstva vnitra občané Česka i cizinci po příjezdu do ČR dvě možnosti. Buď poputují na dva týdny do klasické karantény, nebo předloží potvrzení, že absolovali koronavirový test s negativním výsledkem. Potvrzení vydává lékař a orgány ochrany veřejného zdraví. To platí také pro příhraniční studenty.

"Chceme lidem maximálně zjednodušit návrat do Česka. Možnost vyhnout se po předložení testu karanténě jsem prosazoval dlouhodobě jako opatření, které nám umožní pokračovat v postupném návratu do režimu před pandemií," prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Tento ústupek má ovšem háček. Test musí být starý maximálně čtyři dny a dotyčná osoba i ho platí sama, musí se mu tedy podrobit v zahraničí.

Oproti běžným občanům mají výhodu zdravotničtí pracovníci, zaměstnanci IZS, sociálních služeb a kritické infrastruktury. Ti nemusejí po návratu do Česka ani do karantény, ani předkládat negativní test. Stejné výhody mají zaměstnanci mezinárodní dopravy, diplomati a lidé, kteří na dobu kratší než 24 hodin vycestovali do zahraničí v mimořádných případech. Nově mohou do ČR přicestovat také občané Evropské unie, pokud zde hodlají vykonávat nějakou ekonomickou činnost, případně také studenti vysokých škol ze zemí EU.

Před vycestováním je také dobré se zaregistrovat do systému DROZD, který v mnohém usnadní komunikaci mezi výletníkem a ministerstvem zahraničí v případě nouze. Pokud se stane, že coby cestující uvíznete na území jiného státu bez možnosti návratu dostupnými spoji, kontaktujte co nejdříve příslušný zastupitelský úřad ČR, případně hotlinku ministerstva zahraničních věcí na číslech +420 224 183 100 nebo +420 224 183 200.

