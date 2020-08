Otrávili ho, tvrdí mluvčí lídra ruské opozice. Skončil v nemocnici na JIP!

Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na twitteru napsala, že letadlo, v němž opoziční politik cestoval, muselo nouzově přistát na letišti v Omsku.

Podle BBC zároveň doplnila, že existuje podezření, že Navalnyj byl otrávený neznámou látkou, kterou mu někdo přimíchal do čaje. Opoziční lídr se podle ní ve čtvrtek ráno vracel do Moskvy z města Tomsk.

"Během letu se mu udělalo zle. Má akutní otravu. Máme podezření, že mu někdo něco dal do čaje. To bylo jediné, co od rána pil. Lékaři nám řekli, že se jedovaté látka z horké tekutiny rychleji vstřebala. Alexej je v bezvědomí," popsala na twitteru jeho mluvčí.

Opoziční lídr, který je už roky tvrdým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina, po převozu z letiště skončil na jednotce intenzivní péče. Údajnou otravu nicméně zatím nepotvrdil druhý nezávislý zdroj.