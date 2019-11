Pavlína se zabila kvůli nešťastné lásce. Exmilenec jí dlužil úspory!

Podle sestry Dany si Pavlína vzala život kvůli nešťastné lásce. Měla mít vztah s mužem, který od ní chtěl půjčovat peníze. "Sestra se do něj zamilovala, on jí oblbnul, vytáhl z ní okolo 200 000 korun," popsala Dana.

Nejprve sestru údajně požádal o 86 tisíc korun na opravu auta. Další vysoké částky měla zapůjčit i kamarádům svého milence. Byla z toho špatná, odletěla do Egypta, kde chtěla začít podnikat a žít nový život. "On jí psychicky ublížil. Měla ho pořád v hlavě, pomohla jemu a jeho známým a bolelo jí, jak ji využil," tvrdí sestra s tím, že to ji mohlo dohnat k sebevraždě. "Počítala s financemi do začátku. Chtěla tam žít, pracovat nebo podnikat a na Vánoce měla přiletět na skok," popsala.

Dana je ze smrti milované sestry zdrcená. Bylo pro ni velice komplikované, aby zařídila převoz jejího těla do Čech. Pavlína neměla žádné pojištění, a tak převoz musela zaplatit její rodina. Ta ale neměla dostatečné finance, takže Dana založila sbírku. Převážnou částku si nakonec zapůjčila – náklady na repatriaci těla přesáhly částku 100 tisíc korun.

Převozem těla ale komplikace nekončí. Pavlína v Egyptě vlastnila apartmán. Dědické řízení tak bude velice nákladné. Bude potřebovat právníka v Egyptě i v Česku.

Osmatřicetiletá Pavlína odcestovala do Egypta letos v červnu. V polovině října ji ale našli bez známek života. U jejího těla údajně ležely léky proti depresím. Sestra poté obdržela výsledky pitvy. "Selhalo jí srdce. Nevydrželo všechny ty prášky," popsala nešťastná Dana.