PENÍZE NAVÍC! Najděte si brigádu, poradíme vám, jak na to

Nestihli jste živé vysílání? Nevadí. Připravili jsme pro vás shrnutí všech důležitých faktů do článku. Tak jdeme na to!



Brigády jsou oblíbeným způsobem, jak si přivydělat nějakou tu kačku navíc každý měsíc nebo jen jednorázově během nějakého ročního období. Jak už říkali Daniel i Zbyněk v reportáži ve Snídani s Novou, sehnat si ji můžete celoročně, ať jste student, pracující, na rodičovské dovolené nebo třeba aktivní senior. Stačí jen vědět, jak správně na to. Navíc si díky ní můžete najít kamarády a hlavně také snadno vyzkoušet spoustu různých pracovních oborů a zjistit, zda vás vůbec dané zaměstnání bude třeba do budoucna bavit.



3 tipy, jak najít brigádu



Společně v týmu Fajn-brigady.cz jsme pro vás nachystali 3 základní tipy, jak celé shánění brigády co nejvíce urychlit a v nabídkách se neztratit:



Každý den mámev celé ČR. Mrkněte pravidelně na náš web Fajn-brigady.cz a sledujte svou lokalitu. Z kapacitních důvodů není možné posílat všechny nové inzeráty do newsletteru, tudíž jsou některé viditelné jen na portále. Proto je fajn vždy očkem mrknout i na stránky, ať náhodou nějaká super brigáda neuteče vaší pozornosti. Pak jen v inzerátu využijete tlačítko ODPOVĚDĚT, zavoláte nebo uděláte rovnou obojí, ať máte jistotu, že o vašem zájmu o brigádu ví mezi prvními.Budete rádi za e-mailové upozornění o nejnovějších inzerátech? Nastavte si pravidelné zasílání newsletteru a třeba i každý den vám od nás přijde výpis nově přidaných nabídek dle vašich zvolených parametrů. Pokud bydlíte v menším městě, doporučujeme zakliknout při nastavení i blízkou větší lokalitu, např. pokud jste z Kravař, vyberte i Ostravu nebo Opavu pro rozšíření nabídky. Firmy často zadávají inzeráty obdobně, protože je vyšší šance sehnat pracovníky.Celý den jste mimo počítač i e-mail, ale telefon nosíte pořád při sobě? Využijte na shánění brigády naši apku Fajn brigády jako uža nenechte si žádnou super brigádu uniknout mezi prsty. Za 3 minuty od instalace aplikace máte nastaveno zasílání nabídek přímo k vám do telefonu a za další 3 minuty je hotový i životopis. Od další brigády vás tak může dělit jen třeba necelých 10 minut. Aplikace je navíc nejlépe hodnocená ve své kategorii, což mluví za vše :-)Je pravda, že ne všechny firmy vyžadují od brigádníků životopisy. Avšak je dobré už od prvního kontaktu zaujmout a ukázat tímto způsobem, že je z vaší strany skutečně zájem. I když nemáte třeba zatím žádné zkušenosti, už snaha zaslat i životopis se základními informaci o vaší osobě působí na personalisty dobře a přidává vám plusové body. Chápeme, že napsat jen „mám zájem“ nebo „více info“ je podle vás možná nejrychlejší způsob komunikace, avšak nemusí být vždy 100% správný. Působí nezdvořile a některé personality můžete podobnou odpovědí hned na počátku odradit.Nachystejte si proto dopředu pár krátkých vět, kterými řeknete, že byste měli o vybranou brigádu zájem. Stačí třeba jen obecné: „Dobrý den, velmi mě zaujala vaše nabídka brigády. Splňuji všechny vaše požadavky a rád bych se o toto místo ucházel/a. Mohu nastoupit ihned. Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.“Buď si můžete životopis, motivační dopis či jen úvodní zprávu zaměstnavateli připravit do samostatného souboru v počítači nebo je možné využít pro CVčko naši mobilní aplikaci Fajn brigády, kde si ho vytvořítejen vyplněním předpřipravených kolonek.Životopis se vám bude hodit i při hledání práce na plný úvazek , na což můžete využít náš pracovní portál INwork.cz.Každý rok se poptávka i nabídka mírně obměňuje. Avšak jak to je letos? Nejvíce inzerátů najdete na úklidové pozice nebo jako prodavač/ka, protože lidí je na tento druh práce stále velký nedostatek. Mezi uchazeči jsou stále velmi oblíbené i inventury, administrativní práce nebo třeba doplňování zboží.Výběr je velký, tak ho využijte třeba ještě dnes a najděte si