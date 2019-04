"Petr je nafrněný manipulátor!" tvrdí Mirek. Kdo se vrátí do show?

Už ve středu se mohou diváci těšit na další díl kulinářské soutěže MasterChef Česko. Tentokrát se v kuchyni představí devět odpadlíků, které v minulých kolech porota vyřadila. Jeden nebo i více z nich se vrátí do hry! Kdo to bude?

Návrat devíti odpadlíků zřejmě nejhůř ponese Petr, který podle některých soutěžících začíná taktizovat. První, kdo otevřeně označí Petra za manipulátora, je Mirek. Po posledním díle se s Petrem kvůli vypadnutí Honzy pohádal už na balkóně.

"Mrzí mě, jak se začíná chovat a jak se snaží soutěží manipulovat. Petr nechtěl, aby Honza postoupil do dalšího kola a snažil se pro to udělat všechno. Radil z balkonu ostatním," tvrdí Mirek, pro kterého v minulém díle vypadl nejen protihráč, ale i spolubydlící.

Podle Mirka se Petr až příliš radoval, když místo Honzy postoupila Ester. "Byla vidět jeho arogance a nepřejícnost vůči Honzovi, to se prostě nedělá. Já si myslím, že dělal všechno proto, aby Honza nepostoupil, protože ho vnímá jako svoji největší konkurenci," dodal.

I Mirek je ale silný hráč, což ukázala uplynulá kola, ve kterých připravil soupeře o základní suroviny. To sám soutěžící uznává, je podle něj ale rozdíl mezi jeho hrou a tou Petrovou.

Vrátí se do soutěže Petrův největší konkurent? Nebo do hry zasáhne někdo jiný? To se dozvíte v nové epizodě MasterChef Česko už ve 21:30 na Nově! Nejnovější díl najdete na webu NovaPlus, všechny jsou na VOYO.