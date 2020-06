Petr přišel o ženu, děti o mámu. Velká voda zabíjela, rodině pomáhá sbírka!

Nedávné bleskové povodně krutě zasáhly do životů řady Čechů. Jednou z nejtragičtěji postižených rodin jsou Večeřovi ze Šumvaldu na Olomoucku. Velká voda totiž připravila policistu Petra o manželku a jejich dvě děti o maminku.

Šumvald a jeho místní část Břevenec patří k místům, kde bleskové povodně po prudkých lijácích udeřily v noci na pondělí 8. června nejvíc.

"A právě v Břevenci nespoutaný živel krutě zasáhl do života policisty Petra Večeři a jeho dvou dětí. Poklidný večer v rodinném kruhu se rázem změnil v tragédii. Přišli o to nejdražší, co měli, Petr o manželku a děti o mámu," popsala policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Do domu se totiž přihnala záplavová vlna, která brala vše, co jí stálo v cestě. A strhla s sebou bohužel i paní Večeřovou. "Voda s bahnem během několika vteřin zaplavila celé přízemí domu až po strop a nešťastná žena neměla šanci na přežití," řekla Dolejšová.

Po tragédii se mezi Petrovými kolegy zvedla vlna solidarity. Řada z nich za ním přijela, aby pomohla s odklízením spouště, kterou blesková povodeň napáchala. A rozhodli se rodinu Večeřových podpořit i finančně - založením sbírky.

"Dům kolegy nebyl totiž proti podobným živelným pohromám pojištěný a na rekonstrukci bude potřeba nemalá částka. Finance také bude potřebovat na zaopatření svého sedmnáctiletého syna, který studuje na střední škole. Domácnost s nimi sdílí i dospělá dcera, která se snaží osamostatnit," vypočítala Dolejšová.

Založená sbírka je otevřená všem, nejen policistovým kolegům. Peníze tak může poslat každý. "Příspěvky je možné poukázat na účet číslo 247106501/0300, variabilní symbol 3333," uzavřela policejní mluvčí s tím, že sbírka zatím není časově omezená.

Připomeňte si, jak to v Šumvaldu po bleskové povodni vypadalo v reportáži TV Nova: