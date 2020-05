Po tomhle už si neomytou jahodu nedáte! Podívejte se, co ukrývají

Milovníci jahod by měli zbystřit! Jestli jste doposud jedli jahody bez předchozího omytí, nejspíš si to od této chvíle rychle rozmyslíte. Už od školky všem stále tloukli do hlavy, že se má veškeré ovoce před konzumací omývat. Po zhlédnutí těchto videí si na to nejspíš znovu začnete dávat pozor.



Videa s jahodovým experimentem doslova zaplavila internet. Pokud totiž dáte jahody do vody se solí, vykouknou na vás malí broučci, o které ve svých žaludcích nestojíte. S největší pravděpodobností jde o larvy octomilky, která klade svá vajíčka na mnoho různých druhů ovoce a zeleniny.

Wash your strawberries in salt water

Genuinely to remove bugs pic.twitter.com/jW1vz83Wgn — Vickie (Gen x) (@vickie19761) May 20, 2020



Pro většinu z vás to nejspíš nebude žádné překvapení. Neuškodilo by ale provézt tento malý experiment například doma se svými dětmi, které musíte do omývání ovoce a zeleniny často nutit. Výsledek je třeba vyděsí natolik, že se do mytí jahod ještě rádi vrhnou!