Podporovat Equal Pay Day nám dává smysl

Každoroční nárůst účastnic i účastníků konference Equal Pay Day naplňuje představy obou stran o udržitelnosti na základě dlouhodobé spolupráce, spolehlivosti a důvěry. V rozhovoru jsme se ptaly Patricie Rosenbergové, ředitelky obchodního a marketingového oddělení CPI Hotels. K tématům rozhovoru „role ženy v odpovědném byznysu“ a „work-life balance“ jsme tak měly možnost získat zajímavou perspektivu.



Jak dlouho jste v hotelovém prostředí?



V oblasti cestovního ruchu se pohybuji více než 20 let. Deset let se z pozice šéfky starám o rozvoj obchodu a propagace hotelové skupiny CPI Hotels, jejíž portfolio čítá více než 30 hotelů v 5 evropských zemích a neustále roste. Jako manažerka a matka 3 dětí z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy náročné skloubit osobní a profesní život.



Co si představujete pod pojmem společenská odpovědnost?



Dnes je společenská odpovědnost a zodpovědné podnikání skloňované téma. Já jej vnímám komplexně – tedy nejen jako budování dlouhodobých pozitivních vztahů s klienty, ale i péči o vztahy s kolegy na pracovišti. Jsem přesvědčená, že jedině spokojený tým, který táhne za jeden provaz, funguje na 100 % i ve chvíli, kdy před vámi stojí náročné a nadstandardní úkoly. Klíčem k loajalitě je upřímná komunikace, podpora a férové vedení. Stejně, jako si budujete důvěru se zákazníky tím, že jim stabilně dáváte služby, na jejichž kvalitu se mohou spolehnout, stejně si budujete důvěru také u svého týmu. V neposlední řadě je pro mě společenská odpovědnost zodpovědným přístupem k životnímu prostředí. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, a to, jakým způsobem děláme byznys s ohledem na přírodu, je nesmírně důležité.



Jakým výzvám podle vás čelí ženy v hotelovém byznysu?



Obecně musím říct, že hotelový byznys je časově náročný obor, a to je pro ženy, maminky a zároveň manažerky velká výzva. Každé kolečko našeho byznysu má samozřejmě svá specifika – pokud jste na topmanažerské pozici v jakémkoliv oboru, vaše pracovní doba často nemá podobu od 9 do 5 hodin. Součástí vaší práce je účastnit se různých oborových a společenských akcí, pracovat na networkingu. Pokud jste v provozu, vaše pracovní povinnosti zase často končí hluboko po půlnoci, poté, co z akce odejde poslední host. Skloubit práci s chodem rodiny a domácnosti tak dá kus práce, a je potřeba velká míra organizace. Cestovní ruch je navíc často nárazový byznys, takže stres přichází ve vlnách. Všechny tyto aspekty jsou psychicky velmi náročné; je potřeba si ujasnit priority.



Jaké jsou trendy v zaměstnávání žen v hotelovém byznysu?



Není náhodou, že hotelnictví a pohostinství vůbec je jedním z oborů, kde najdete vysoké procento žen. Jako ženy v něm máme ty nejlepší předpoklady uspět – pečlivost, empatii, smysl pro pořádek, pečovatelský instinkt nebo i cit pro detail a výběr dekorací, které utvářejí atmosféru v hotelovém prostředí. Je nutné brát práci v oboru jako službu, poslání, nejenom jako prostředek k vydělávání peněz nebo plnění budgetu. A tomu my ženy velmi dobře rozumíme. Stále více žen se díky tomu dostává i do vedoucích pozic, a to je dle mého názoru poznat i na celkové atmosféře a energii, kterou vytvářejí nejen pro hotelové hosty, ale i pro zaměstnance. Trendem na pracovním trhu všeobecně je vycházet vstříc zaměstnancům tak, jak se v průběhu jejich pracovního i osobního života mění jejich potřeby. Firmy již začínají chápat, že se jim vyplatí i z ekonomického hlediska si zaměstnance udržet dlouhodobě, že to není kus za kus. To znamená například umožnit ženám hladký návrat po rodičovské dovolené a podpořit je. V naší společnosti je podíl žen a mužů ve vedoucích pozicích vyrovnaný. Řada žen se vypracovala na vrcholové pozice ze středního managementu, máme tu skvělé manažerky, které zvládají řídit i několik hotelů najednou. Vycházíme ženám vstříc, jak jen je to možné. Podle operativních možností umožňujeme práci z domova, flexibilní pracovní dobu, sdílené pozice, zkrácené úvazky apod.



Jak se tento přístup v CPI Hotels osvědčil?



Myslím si, že to funguje skvěle a vnímám to jako součást právě té společenské odpovědnosti, kterou jako firma máme. Můj tým tvoří převážně ženy, a je pochopitelné, že odcházejí na rodičovskou a poté se chtějí zase vrátit zpátky do práce a realizovat se stále i po profesní stránce. Vzhledem k tomu, že jsem sama matka, mám pochopení pro výzvy, které to s sebou přináší, a vím, že to není jednoduché. Částečné úvazky jsou jednou z možností, která je velmi využívaná – vracíte se pomalu do pracovního procesu a zároveň máte prostor i pro rodinu. Takže za mě určitě ano. Další variantou jsou sdílené pozice, které fungují i díky tomu, že ženy jsou komunikativní, jsou schopné agendu si předat, takže nehrozí, že by se nějak ohrozila kontinuita práce, kterou je potřeba udělat. Věřím, že když ženám nabídnete flexibilní podmínky a férový přístup, jsou loajální a ochotné. Je to oboustranně výhodné nastavení. V hotelových provozech je to problematičtější, a to z hlediska skloubení služeb, kdy se musí pokrýt konkrétní časový úsek. Nicméně snažíme se pomoci i maličkostmi. V neposlední řadě ale musím zmínit i to, jak nesmírně důležité je, abychom si jako ženy navzájem pomáhaly a táhly za jeden provaz, nepodrážely se, nepomlouvaly a držely při sobě. Pokud to zvládneme, můžeme uspět v jakémkoliv byznysu, nejen v hotelnictví.

V souvislosti s odpovědným podnikáním jste zmiňovala i ohled na životní prostředí, co dělá vaše firma v tomto směru?



Jdeme krůček po krůčku ekologickým směrem tak, aby provoz našich hotelů co nejméně zatěžoval životní prostředí a byli jsme součástí pozitivní změny. Nejenže se snažíme pracovat na snížení dopadu na přírodu, ale snažíme se informovat a vzdělávat i naše hosty. Konkrétně třeba naše hotely, které jsme nedávno otevřeli po rekonstrukci – Mamaison Residence Downtown Prague a Comfort Hotel Prague City East, plně pracují s tímto konceptem. Hotely mají řadu ekologických prvků: díky LEDkám snižujeme spotřebu elektrické energie, třídíme hotelový odpad a díky kompostérům zpracováváme bioodpad. V programu Join Pure Life hosty podporujeme v tom, aby šetřili vodou, zbytečně nenechávali prát hotelové lůžkoviny apod. Odpovědnost leží na každém z nás.

Téma Role ženy v odpovědném byznysu je hlavním tématem páteční konference, která se bude konat 27. března 2020 od 9 hodin. Své příspěvky přednesou i další osobnosti. napříkad ředitelka společnosti IKEA, Mounia El Hilali, generální ředitel společnosti MARS, Bryan Ayling nebo Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá s Ondřejem Brzobohatým.

Program konference a další hosty naleznete na webu www.equalpayday.cz/konference-2020.

Děkujeme za rozhovor a věříme, že účastníci a účastnice budou mít možnost vás potkat přímo na konferenci.

Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí veřejnosti o rozdílech v odměňování žen a mužů. V ČR na toto téma již 10 let upozorňuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR mimo jiné dvoudenní událostí (konference a mentoringový den) a rozsáhlou půlroční kampaně. Přijměte pozvání na letošní 11. ročník, který se bude konat 27. a 28. března 2020 v Praze.

Akce již od roku 2013 k setkání využívá největší hotelové kongresové kapacity v Praze v hotelu Clarion Congress Hotel Prague.