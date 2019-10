Pojmenujte po Gottovi ulici nebo letiště, fanoušci chtějí uctít Mistra!

Smrt zpěváka Karla Gotta zasáhla ve středu celé Česko. Lidé pokládají svíčky k jeho domu na pražské Bertramce, píší vzkazy do kondolenčních knih a vytvářejí různá pietní místa. Jeho fanoušci by si také přáli, aby například pražské Letiště Václava Havla bylo pojmenované po Gottovi. K uctění památky se často pojmenovávají po významných osobnostech také jména náměstí, nádraží nebo i ulic. Hlasujte, co byste chtěli po Karlu Gottovi pojmenovat ve vašem kraji.

Ulice jsou důležitou součástí měst, obcí nebo vesnic v České republice. V průběhu let se měnily a nesly různé názvy. Často jim kraje dávají jméno po významné osobnosti a chtějí tak uctít její památku.

Například v Příbrami najdete ulici Edvarda Beneše nebo v Kostelci nad Labem T. G. Masaryka. Mohlo by se tedy stát, že nějaká ulice dostane jméno po zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi.

Uctít jeho památku má v plánu také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. "Karlu Gottovi se přezdívalo také Zlatý hlas Prahy. Určitě navrhnu, aby Praha významně ocenila Mistrův mimořádný přínos naší kultuře. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," napsal ve středu primátor na svůj twitter.

Po zpěvákovi by však nové jméno mohly dostat v různých krajích také parky, sídliště, náměstí nebo nádraží. Například v Praze 1 náměstí dostalo název po spisovateli Franzi Kafkovi a v Plzni zase po zakladateli Škody Emilu Škodovi. Významné je také pojmenování školy po slavných osobnostech. Ve Zlíně najdete ZŠ Emila Zátopka, v Praze ZŠ Jana Wericha nebo ZŠ Vladislava Vančury a v Českém Krumlově ZŠ T. G. Masaryka.

Teď se ale mezi lidmi rozproudila diskuse, že by se Letiště Václava Havla mělo jmenovat po Gottovi. Jedna fanynka by chtěla zachovat současný název s menší úpravou. "Navrhuji přejmenovat letiště v Ruzyni na Letiště Václava Havla a Karla Gotta," napsala na twitteru. Přejmenovat by se mohla například i dálnice D5, která vede z Prahy do Německa. Po dálnici se lidé dostanou také do Plzně, kde se zpěvák narodil.