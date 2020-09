Policie našla v bytě pět mrtvých dětí. Mezi podezřelými má být jejich matka

Děti, které byly nalezené mrtvé ve čtvrtek kolem druhé hodiny odpoledne v bytě v německém Solingenu v Severním Porýní-Vestfálsku, měly být podle německého portálu TAG24 ve věku do deseti let. Portál Bild uvedl, že měly být ve věku jednoho, dvou, tří, šesti a osmi let. Mělo se jednat o tři holčičky a dva chlapce.

Portál také uvedl, že podle jejich informací je ze smrti dětí podezřelá jejich 27letá matka. Ta se měla pokusit o sebevraždu u hlavního nádraží v Düsseldorfu, kde měla vyskočit z jedoucího vlaku, ale přežila. Düsseldorf leží asi 35 kilometrů od Solingenu.

Přesné okolnosti úmrtí dětí jsou neznámé. Případem se zabývá německá policie. "Co se motivu týče, zatím nebudeme nic komentovat. Musíme vyslechnout matku," uvedl mluvčí policie Stefan Weiand. Podle Bildu oznámila úmrtí dětí policii jejich babička. U ní je také šesté ženino dítě ve věku 11 let.