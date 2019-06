Eva (27) umírá po mozkové mrtvici, lékaři bojují o nenarozené dítě!

Votjěch se vrátil z noční služby a neobvyklý pláč jeho synka jej vylákal do ložnice. Myslel, že má jeho žena epileptický záchvat, s nemocí se totiž několik let léčila. Policista okamžitě jednal, ženě zavolal záchranku a synovi opatřil hlídání. Již v sanitce se ale Evin stav prudce zhoršil, tudíž ji vrtulníkem přepravili do Brna. Kolem poledne jejího manžela zavolala ošetřující lékařka, aby přijel do nemocnice.

Dozvěděl se krutou zprávu. Jeho milované Evě praskla cévní malformace a došlo u ní k masivnímu krvácení do mozku. "Již při převozu sanitkou byla prakticky mozkově mrtvá, není a nebylo jí již pomoci," píše Vojtěch Votava v prohlášení k veřejné sbírce, kterou připravili jeho policejní kolegové. Miminko je však životaschopné a zcela v pořádku, jen je mu teprve 20 týdnů. Jedinou nadějí je udržovat Evino tělo na přístrojích a pokusit se o zázrak. Už měsíc se záchrana dítěte daří, Vojtěch má tedy stále naději.

Pana Votavu a jeho malého syna můžete v jeho nelehké životní situaci podpořit. Jeho kamarádi a kolegové prostřednictvím Nezávislého odborového svazu Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc třebíčského policisty.

Transparentní sbírkový účet je vedený u Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: 4200555535 / 6800

variabilní symbol: 326027 (nutno uvést!)

Sbírka bude ukončena 31. července 2019