Politik zapomněl vypnout webkameru. Na schůzi sněmovny se objevil nahý

Kvůli pandemii koronaviru schůze kanadských poslanců probíhají formou videokonferencí. Středeční jednání zpestřil člen Liberální strany Will Amos, který se v jednom okamžiku před zraky svých kolegů objevil zcela nahý.

Na záběru, které unikl i na sociální sítě, je vidět, že poslanec stojí ve své kanceláři a na sobě nemá ani kousek oblečení. Může zřejmě mluvit o štěstí, že v ruce držel mobilní telefon, který alespoň zakryl jeho choulostivé partie.

Poslance svým výstupem pochopitelně rozhodil. Claude DeBellefeuilleová z Quebeckého bloku kvůli tomu přerušila schůzi a požádala mluvčího Dolní sněmovny, aby zasáhl, píše kanadský deník National Post.

"Od začátku pandemie jsme mnohokrát zdůrazňovali důležitost vhodného oblékání. Pokud tedy můžete připomenout našim kolegům, zejména mužům, že nejen kravata a sako jsou povinné, ale také košile, kalhoty a spodní prádlo. Viděli jsme, že člen parlamentu je ve skvělé fyzické kondici, myslím ale, že je důležité mu připomenout, aby kontroloval svou webkameru," vzkázala mluvčímu DeBellefeuilleová.

Ze záběru je zřejmé, že si Will Amos neuvědomuje, že na jeho obnaženém těle spočinuly zraky kolegů ze sněmovny. Později se na twitteru veřejně za svůj omyl omluvil. "Dnes jsem udělal opravdu nešťastnou chybu a jsem z toho v rozpacích. Moje kamera zůstala omylem zapnutá, když jsem se převlékal do pracovního oblečení poté, co jsem si byl zaběhat. Upřímně se omlouvám všem kolegům ve sněmovně, už se to nestane," napsal.

Pod příspěvkem si z něj mnoho lidí dělá srandu, ale mnozí ho také uklidňují, že se nic zas tak hrozného nestalo. "Bez obav. Jste ve slušné kondici a všichni jsme pod oblečením nazí. Stalo se. Ignorujte rýpaly," píše jeden z komentujících.

Rýpnutí si neodpustili ani někteří kolegové ze sněmovny. "Wille, v kanceláři mám bílé šaty, které si můžeš vzít, pokud opravdu zoufale potřebuješ oblečení pro případ nouze," utahuje si z Amose konzervativní poslankyně Michelle Rempel Garnerová.

Poslancova příhoda řadě lidí připomněla trable texaského právníka, který omylem během online soudního jednání nechal zapnutý filtr a nebyl schopný ho vypnout. Místo jeho tváře tak na soudce a ostatní účastníky koukala chundelatá hlavička roztomilého kotěte. Video se stalo virální. Oběhlo celý svět a viděly ho miliony lidí.

