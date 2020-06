Konkurence českých aerolinek chce létat z Prahy, je připravena převzít lety

Konkurence pro české letecké společnosti – polská firma Buzz, která patří k největším charterovým aerolinkám ve střední a východní Evropě, chce začít létat z Prahy do oblíbených turistických destinací.

"Čeští zákazníci a cestovní kanceláře nemusí mít obavy o volná místa na slunci během příštího léta. Buzz vede pokročilá jednání s klíčovými cestovními operátory a se skupinou Ryanair, aby rozšířil své služby z Prahy o další destinace," popsal Michał Kaczmarzyk, ředitel společnosti Buzz.

Tato polská aerolinka by ještě letos chtěla začít létat z Prahy na Kanárské ostrovy nebo do Maroka, od příštího roku by pak spustila lety do Španělska, Itálie, Turecka nebo Řecka. Do některých z těchto destinací létá i společnost Smartwings. Ryanair nevyloučil, že v případě krachu společnosti, která má teď kvůli pandemii koronaviru problémy, by její lety převzal.

"V době, kdy jiné letecké společnosti hledají státní podporu, aby zabránily kolapsu, bude Buzz poskytovat spolehlivé tarify a služby z a do Prahy na moderních letadlech Boeing 737," tvrdí Kaczmarzyk.

"Ryanair ani žádná zahraniční společnost operující z českých letišť nenabídnou tak široké portfolio destinací a nebudou tak významným přispěvatelem pro celou českou ekonomiku jako česká skupina Smartwings. S našimi obchodními partnery spolupracujeme dlouhodobě a jsme přesvědčeni, že bude náš obchodní model pro ně zajímavý i v budoucnosti," prohlásila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Aerolinky Buzz teď chtějí jednat s českými cestovními kancelářemi, aby jim mohly zprostředkovávat dovolenkové lety. "Se společností Buzz zatím nejednáme," řekl mluvčí CK Exim Tours. Společnost Alexandria však není proti případné spolupráci.

"Těm jednáním se nebráníme. Nicméně bude to o tom, aby se neuvažovalo jenom o Praze, ale i o dalších letištích, jako je Brno, Ostrava, Pardubice, na které si Češi zvykli," prohlásili zástupci společnosti.

Velké české cestovní kanceláře dnes obnovily prodej letních zájezdů do dalších destinací, jako je Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko nebo Maďarsko. Podle CK Alexandria by první lety měly proběhnout na konci června, nejpozději na začátku července. Exim Tours potvrzuje, že zájem klientů je obrovský. Cestovky však přesto nepočítají, že bude stejný jako v loňském roce.