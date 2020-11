Pomsta za zadržení. Žena (68) kreslila na vrata policejní služebny čuníky

Se 68letou ženou mají policisté v Hořicích už několik dnů problémy. Nejprve ji nachytali, jak v sobotu po 21. hodině s kamarádem popíjí alkohol na místním nádraží. Porušila hned dva vládní zákazy. Jednak zákaz vycházení, jednak popíjení alkoholu na veřejnosti.

Její kamarád chybu uznal a odešel domů. Žena ovšem začala policistům nadávat, odmítala se podrobit dechové zkoušce a dokonce se pokusila utéct. Stejně se pak chovala i na policejní stanici, odmítala mužům zákona dýchnout a ti ji pak převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

Jenže tím to neskončilo. V úterý večer si policisté všimli, že jim někdo maluje na vrata služebny. Uměleckým výtvorem byly dva křídou nakreslení čuníci. A kdyby někdo nepoznal, co na obrázku je, bylo to na vratech i napsáno. V tu chvíli ještě neznámý pachatel se z místa činu snažil utéct. Honička ale trvala jen několik metrů. Fyzicky zdatný policista 68letou ženu bez problémů doběhl a znovu ji předvedl na stanici. Opět byla opilá.

"Žena se dopustila několika přestupků, zákazu vycházení a také neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Chovala se velmi vulgárně, policisty urážela, opakovaně chtěla utéct," popsala mluvčí policie Eva Prachařová.