Nemůžete nacpat odpad do kontejneru? Máme pro vás řešení

Aplikace Kam s ním mapuje kontejnery a sběrné dvory po celé republice. "Už šest let uklízíme s dobrovolníky černé skládky a nepořádek a nepřestává nás překvapovat, co všechno jsou lidé schopní vyhodit do přírody. Věříme, že je to hlavně z neznalosti, jak správně s nechtěnými věcmi naložit," říká jeden z autorů projektu, Miroslav Kubásek.

"A právě proto jsme vytvořili aplikaci Kam s ním, která každému spolehlivě poradí," dodává Kubásek. Aplikaci nebo webovou stránku Kam s ním stačí otevřít a napsat, co potřebujete vyhodit. Objeví se vám možnosti ve vašem okolí: kontejnery a sběrné dvory i s otevírací dobou.

Po vánočních svátcích je navíc odpadu mnohem více. Na některých místech jsou kontejnery na papír a plast přeplněné. "Máme o 20 % víc papíru a plastového odpadu je o 15 % víc oproti minulým rokům," uvádí Iveta Jurenová, náměstkyně ředitele brněnské spalovny. "Pokud jsou kontejnery plné tak prosím, vozte papír do sběrného dvora," dodává.

Anketa Třídíte odpad? Ano 84 21 hlasů Ne 16 4 hlasy Hlasovalo 25 lidí.

Na sběrných dvorech by měla končit celá škála odpadů jako jsou baterie, vysloužilé elektro, žárovky, velkoobjemový odpad, nebezpečné odpady nebo třeba i stavební sutě a bioodpad.

"Do budoucna chceme aplikaci rozvíjet ve smyslu cirkulární ekonomiky. Ukazovat dobré příklady a navigovat uživatele, aby využívali alternativních (a především ekologických) možností, jak se zbavovat nepotřebných věcí," nastiňuje Kubásek.

"V mapě aplikace proto budou postupně přibývat další místa zpětného odběru, reuse centra, opravárny, charitativní sběrny a další místa, která pomáhají najít využití, či alespoň recyklační koncovku pro věci, které by se jinak zbytečně staly odpadem“, dodává.