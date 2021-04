Na interpelace ve Sněmovně nepřišel žádný ministr, jednání je přerušené

Sněmovna bude ve čtvrtek pokračovat v 98. schůzi. Jedním z hlavních bodů bude projednání zpráv o činnosti České televize za léta 2018 a 2019. Pokud by poslanci obě zprávy neschválili, tak mohou odvolat Radu České televize.



Mezi další body patří projednání vládního návrhu na vyslovení souhlasu k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, který je ve druhém čtení.



Poslanci také mají jednat o informacích od vlády ohledně postupu rozvolňování opatření přijatých proti šíření koronaviru. Na programu jsou od 14:30 do 18:00 ústní interpelace na členy vlády.

Interpelace byly naplánované také na dopoledne, ovšem nedostavil se ani premiér, ani žádný z ministrů. Jednání bylo proto již poněkolikáté přerušeno, čeká se na příjezd ministrů.

"Když se podívám do lavic, kde mají sedět členové vlády, nikdo tam není. Členové vlády se neobtěžují přijít do práce, jak jim ukládá zákon a jednací řád. Je to dost tristní pohled. Obvyklé je, že alespoň někdo přijde, ale to, co vidíme, je opravdu výsměch," reagoval na nepřítomnost vládních představitelů předseda lidovců Marian Jurečka.





