Poslanci řeší hmotnou nouzi, jednat budou i o zvýšení důchodů

Ve středu odstartovala červencová schůze Poslanecké sněmovny, v rámci které budou zákonodárci projednávat zvyšování důchodů nad rámec inflace i výši postihů za předjíždění cyklistů ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. Od pátečního rána je však tématem jednání novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Odpoledne by se poté měli zákonodárci zabývat zákonem o důchodovém pojištění. Starobní důchody by se podle zákona měly zvýšit průměrně o 458 korun. Vláda chce ale seniorům přidat 300 korun nad zákonnou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl podle předběžných čísel dosahovat zhruba 16 159 korun.

Čtvrteční jednání zákonodárci zahájili ústními interpelacemi na členy vlády. Poslanci se dále zabývali také změnami ve volebním zákonu. Obecní, senátní a krajské volby by se měly konat vždy první říjnový týden.

Poslanci ze začátku středeční schůze schválili návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Návrh počítá s tím, že by se mělo během pěti let přejít na jednotný elektronický standard. Opozice také navrhovala, aby se poslanci zkraje věnovali odškodnění obětí tornáda na jižní Moravě. Poslanci však návrh opozice neschválili.

Sněmovna také schválila, že lidé, kteří budou při říjnových volbách v karanténě, budou moci hlasovat z auta nebo pomocí přenosné urny.

Poslance čeká na červencové schůzi i další hlasování o novele, která se týká předjíždění cyklistů ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru. Návrh zákona Senát vrátil. Sněmovna má zmírnit postih motoristů v případech, kdy vzdálenost nedodrží, ale cyklistu neohrozí.