Poslední letošní úplněk má magické datum! Připravte se na těžký den

Ve čtvrtek ráno oblohu prozáří poslední úplněk roku 2019. Bude ve znamení Blíženců. Přezdívá se mu studený úplněk či úplněk dlouhých nocí. Je to proto, že nastává s příchodem zimního slunovratu, kdy jsou noci nejdelší a velmi chladné. Měsíc je na rozdíl od Slunce v těchto dnech nad obzorem dlouho, dny jsou proto temné.

Úplněk nastane 12 minut po 6. hodině a připadá na datum 12. 12. Leckoho by tak napadlo, že takové datum musí něco symbolizovat. Číslo 12 koneckonců představuje úplnost - máme 12 měsíců v roce, hodin na číselníku, znamení zvěrokruhu nebo apoštolů.

Podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové bude čtvrtek hodně silný den. "Úplněk bude trvat do půl osmé a do té doby mohou vyplavat na povrch křivdy či zlost," řekla. Lidé budou mít sklony k náladovosti a vyvolávání sporů. Na druhou stranu je to podle numeroložky výborná příležitost k pročištění hlavy a vyřešení problémů.

"Všechno se bude dít rychle. Úplněk v takto magickém datu chce, abychom si tu životní cestu udělali hezčí tím, že něco vyřešíme. Že se něčeho zbavíme. Pokud nad tím někdo mávne rukou, odpoledne - od 14. do 17. hodiny - se mu může lepit smůla na paty. Může se praštit, zakopnout, říznout se," vysvětluje Lippertová Suchardová. Nezapomeňte, že den poté je pátek třináctého.

Emoce podle numeroložky budou hodně intenzivní. Lidé se mohou "složit" nebo se pohádat. Efekt úplňku posiluje i to, že se jedná o završení nejen celého roku, ale i desetiletí. S tím přichází potřeba si v sobě všechno vyřešit a připravit se na nový začátek.