Povinné čipování psů vyvolává otázky. Kde, za kolik a komu se vyhne

Novela veterinárního zákona vstupuje v platnost k 1. lednu 2020. Koho se týká, kdy nestačí identifikační tetování, a na kolik takový čip vůbec přijde? I to jsou otázky, které teď řeší řada pejskařů.



Zavedení povinného označení všech psů by mělo být přínosem hned v několika oblastech. Řádně označené zvíře má například v případě, že se ztratí, podstatně větší naději, že se vrátí ke svému majiteli. Čipování ale může pomoci ke zjištění identity psa i řadě kontrolních orgánů, jako je policie, obec nebo veterinární správa. Přispěje také účinnějšímu monitoringu chovů, může být tedy nápomocné v problematice týrání zvířat, množíren nebo nedodržování povinné vakcinace a dalších předpisů.



„Bude možné prokázat také vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu, například u psů pytláků nebo v případě, že pes způsobí dopravní nehodu,“ vysvětluje Státní veterinární správa.

Čipování je i reakcí na majitele, kteří odmítají povinné očkování psů.



Očipovat a nezapomenout zapsat



Kromě samotného označení čipem je nutné, aby bylo číslo mikročipu uvedeno v dokladu o očkování proti vzteklině, tedy buď v očkovacím průkazu, nebo v pasu psa. Zápis do jakéhokoli dalšího registru není vyžadován zákonem, může vám ho ale nařizovat městská vyhláška vaší obce. Zejména ve velkých městech je to běžná praxe. Zaregistrovat svého psa můžete i do registrů soukromých databází, což je sice dobrovolné, ale může to značně zjednodušit operativu hledání a navrácení psa v případě jeho zatoulání.



Štěňata a tetovaní psi



Od 1. ledna 2020 by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku. Psi označení tetování čip mít nemusí, pokud je tetování jasně čitelné a bylo provedeno před 3. 7. 2011.



Kočky a jiní domácí mazlíčci



Příslušná novela zákona zavádí povinné označení pouze u psů, na jiná domácí zvířata se povinnost nevztahuje. Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí, v takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem rozšiřuje podle evropské legislativy také na kočky a fretky.



Cena čipu



Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři. Jejich seznam můžete najít na stránkách Komory veterinárních lékařů ČR. S čipováním je lepší neotálet, s blížícím se termínem nové povinnosti se mohou ordinace veterinářů plnit. Typů mikročipu je několik, nejlevnější seženete za 120 Kč, nejdražší za 450 Kč. K ceně si veterináři účtují ještě příplatek za jeho aplikaci.





Škodlivost čipu a čipování



Obavy z nějakého elektromagnetického záření jsou zbytečné. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Obávat se nemusíte ani jeho zavádění. „Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso,“ popsala Státní veterinární správa.



Pokuty a sankce



Kontrolovat, zda mají psi čip, bude Státní veterinární správa. Od 1. ledna bude problematický především fakt, že povinné očkování psa proti vzteklině bude vnímáno jako platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Na psa bez označení tak bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Za to vám může hrozit pokuta až do výše 20.000 Kč.



Termín přeočkování nehraje roli



Má-li váš pes platné očkování proti vzteklině a přeočkování vás čeká až v průběhu roku 2020 nebo později, nelze čipování odkládat až na termín přeočkování. Je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno od 1. ledna 2020 za neplatné.