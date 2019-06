Pozor při platbě kartou v zahraničí! Může se vám prodražit

Čeští turisté by se měli mít při výběru z bankomatů nebo platbě kartou v zahraničí na pozoru. Setkat se totiž mohou s nevýhodným kurzem. Za týden dovolené mohou lidé přijít až o tisíce korun. Před službou DCC varuje i ministerstvo financí.

Se službou Dynamic Currency Conversion připlatíte dvě až pět procent při placení v obchodech a mnohdy až dvanáct procent při výběru z bankomatů. Služba lidem umožňuje platit v měně, na kterou jsou zvyklí, vedle částky v korunách se zobrazí i přepočet na eura. To je ale jediná výhoda.

Při výběru z bankomatu nebo platby kartou je ve většině případů lepší nechat si transakci vyúčtovat v místní měně a využití nabízené služby DSS odmítnout. Z vyššího kurzu mají provizi provozovatelé bankomatů i obchodníci. Správně by měli klienta informovat, o kolik se kurz liší od běžného středového kurzu.

"My jsme teda loni platili jenom kartou a myslím si, že to přítel dával v korunách, pak jsem někde zaslechla nějaký informace, ale už jsme to neřešili. Už cestuji víckrát, takže dávám jejich kur," řekla žena.

"Klientům doporučujeme svou stížnost podat jako oficiální reklamaci, my se poté spojíme s bankou, případně obchodníkem v zahraničí a snažíme se klientům vyjít vstříc, to znamená přepočítat tu částku podle kurzu, který uplatňujeme my," řekl mluvčí banky Filip Hrubý.

Evropská unie proto před pár měsíci přijala nové evropské nařízení. Od dubna příštího roku budou bankomaty muset zákazníkovi ukázat nejen kurz, kterým je prováděn přepočet, ale i odchylku od středového kurzu Evropské centrální banky.

"Bude muset být uvedeno i kurz podle jakého kurzu a další doplňující údaje, abyste věděli, na čem jste. Takže letos velmi, velmi varuji před tím, na to nechávat si to přepočítávat v českých korunách," řekla ministryně financí Alena Schillerová