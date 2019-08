Praha 6 zakryje maršála Koněva. Obal má pomník chránit před vandaly

mluvčího radnice Ondřeje Šrámka chce zabránit tomu, aby byla socha opakovaně poškozována vandaly. Ti sochu pravidelně několikrát do roka polévají růžovou barvou nebo doplňují nápisy připomínajícími, že Koněv nebyl pouze hrdina druhé světové války, ale podílel se také na masakrech při povstání v Maďarsku nebo působil v Berlíně při stavbě zdi mezi východní a západní částí.

Vandalské útoky se staly předmětem nátlaku ruského velvyslanectví, které to označilo za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Situaci musel v Moskvě vysvětlovat i diplomat českého velvyslanectví.

„Nevidím důvod, proč bych měl Rusům pořád dokola leštit generálské holínky,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v reakci na ruský nátlak. Socha je majetkem městské části a podle vedení radnice je tak plně v její moci, co se sochou bude dál. „Není to válečný hrob, který by spadal pod smlouvu mezi Českem a Ruskem. Klidně může skončit ve sběru,“ dodal Kolář.

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897 - 1973) byl ruský vojevůdce a sovětský maršál. Na konci II. světové války se podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska. Vedl ale také krvavé potlačení povstání v Maďarsku a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi.



Socha maršála Koněva čelí útokům pravidelně: